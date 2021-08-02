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Альфа-Банк купить Monobank – ЗМІ

2 серпня 2021 7:20

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Джерела в банківських колах стверджують, нібито Альфа-Банк вже найближчим часом придбає Monobank

Альфа-Банк поглине Monobank / колаж "Сьогодні"

Альфа-Банк поглине Monobank / колаж "Сьогодні"

Альфа-Банк може укласти угоду про придбання Monobank, який діє за ліцензією "Універсалбанку", вже в найближчі місяці.

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Про це повідомили джерела в банківських колах, пише "Страна".

За даними видання, чутки про це ходять досить давно, а тепер з'явилася інформація, що угода може відбутися вже в серпні-вересні.

Джерела видання стверджують, що угода перебуває на фінальній стадії.

Водночас у самому Альфа-Банку виданню не підтвердили ці плани і домовленості.

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"Вперше про це чую", – заявив генеральний менеджер і член правління Альфа-Банку Рафал Ющак.

Хто володіє Monobank і Альфа-Банком

Бренд Monobank належить спільно групі "ТАС" і Fintech Band і переданий для використання у рамках проєкту Universal Bank.

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Засновником і основним акціонером ТАС і її керуючої компанії є Сергій Тігіпко, він же – бенефіціарний власник Universal Bank.

За даними Нацбанку на початок 2021 року Альфа-Банк через європейську компанію ABH Holdings S.A. належить таким п'яти бізнесменам і двом організаціям:

  • Михайло Фрідман (громадянство – Ізраїль, РФ, Велика Британія) – 32,86% акцій;
  • Герман Хан (Ізраїль, РФ, Велика Британія) – 20,97% акцій;
  • Олексій Кузьмічов (РФ, Кіпр, Сент-Кітс і Невіс, Велика Британія) – 16,3% акцій;
  • Петро Авен (РФ, Латвія) – 12,4% акцій;
  • Андрій Косогов (РФ) – 3,67% акцій.
  • UniCredit S.p.A. (Італія) – 9,9% акцій;
  • The Mark Foundation for Cancer Research – 3,87% акцій.

Нагадаємо, Monobank змінив тарифиза вихідними SWIFT-платежами, а також дозволив ФОПам поповнювати рахунок через термінали і каси банків.

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А з липня в Україні запрацювала нова система блокування рахунків боржників і автоматичного списання грошей, до якої зокрема вже підключився "Універсалбанк" (включаючи Monobank).

Ми також писали, що співзасновник Monobank Олег Гороховський анонсував інтеграцію мобільного банку з криптобіржею і ринком з торгівлі цінними паперами.

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