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Неможливо переказати гроші: у клієнтів ПриватБанку можуть бути проблеми за кордоном

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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23 травня, 17:12
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Розповідаємо, хто винен у проблемах із грошовими переказами з-за кордону
Клієнт ПриватБанку не може переказувати гроші за кордоном
Клієнт ПриватБанку не може переказувати гроші за кордоном / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Клієнт ПриватБанку поскаржився на проблеми із СМС сповіщеннями за кордоном, через які він не може нормально переказувати гроші зі своєї картки.

Про це він написав на спеціалізованому сайті "Мінфін".

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Проблема полягає в тому, що раніше можна було переслати гроші через застосунок за допомогою пін-коду, що запитується щоразу, а тепер тільки через дзвінок і смс, які вони не приходять у роумінгу, пояснює користувач.

При цьому вирішити проблему через онлайн-чат ніяк не виходить, йдеться у відгуку.

Що відповіли у ПриватБанку?

Представники фінустанови відреагували на скаргу та зазначили, що всі смс повідомлення на потрібний номер були надіслані банком.

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А ось питання їх доставки це вже проблема мобільного оператора клієнта.

"Ви можете перевірити, чи включена доставка повідомлень та прийом дзвінків у роумінгу на ваш номер або зверніться до оператора мобільного зв'язку для уточнення", – порадили у ПриватБанку.

Також клієнта запевнили, що проведуть роботу із спеціалістами служби підтримки, щоб у майбутньому було легше вирішувати питання. Крім цього, користувачеві запропонували змінити спосіб підтвердження для проведення платежу, звернувшись до профільного відділу.

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ПриватБанк змінює умови

З 1 червня ПриватБанк скасовує усі пільгові умови за своїми кредитками. У тому числі буде підвищено кредитну ставку – до 3,5%, а кредитні канікули продовжувати не будуть.

Тобто всі кредитні картки повертаються на довоєнний рівень, але у банку запевнили, що клієнтам, які не зможуть сплачувати кредит, запропонують якийсь варіант для вирішення проблеми і не кинуть на призволяще.

Прес-секретар банку Олег Серга розповів, що українці, які проживають у регіонах без активних бойових дій, продовжать повертати борги за власним бажанням.

До кінця механізм роботи кредитних карток з 1 червня незрозумілий, "Сьогодні" повідомлять усі подробиці, щойно вони стануть відомі.

"Сьогодні" раніше писали, який дизайн можна вибрати для своєї віртуальної карти в Приват24 та розповідали, яку акцію для підтримки Збройних сил України запускає фінустанова.

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