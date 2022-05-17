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ПриватБанк запускає нову акцію – що зміниться в оплаті карткою

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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17 травня, 09:40
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Розповідаємо, чи можна уникнути списання коштів зі своєї картки ПриватБанку
ПриватБанк запускає нову акцію
ПриватБанк запускає нову акцію / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

ПриватБанк запускає нову акцію і з кожної покупки клієнтів, які в ній беруть участь, списуватиметься певна сума грошей на користь ЗСУ.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив прессекретар фінустанови Олег Серга.

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Отже, акція триватиме з 16 травня до 30 червня і стосується клієнтів, які перебувають за кордоном. Гроші з карток ПриватБанку списуватимуться автоматично, при оплаті в будь-якому магазині в будь-якій точці світу, але до грошей клієнта вони не мають стосунку.

На армію перерахують по 1 грн з кожної покупки і ці гроші платить сам банк, а клієнти можуть лише брати участь або відмовитися від участі в акції.

"Разом із платіжними системами Visa та Mastercard ми запустили благодійну ініціативу "Підтримайте Україну з-за кордону". З кожної оплати карткою ми направимо по одній гривні на потреби Збройних сил України", – повідомляє прессекретар.

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Якщо ви хочете допомогти захисникам України, то маєте пройти реєстрацію на сайті банку або у додатку Приват24.

Зверніть увагу, що приєднатися до ініціативи можуть тільки повнолітні клієнти, які мають картки Mastercard або Visa.

ПриватБанк повернув довоєнну послугу

З 14 травня Приват24 повернув послугу продажу залізничних квитків в додатку. Крім цього, проїзні документи українці можуть придбати:

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  • у додатку Приват24;
  • на сайті bilet.pb.ua;
  • у кожному з понад 9800 відділень;
  • завдяки терміналам самообслуговування банку.

Сервіс запустили спільно з "Укрзалізницею".

"Сьогодні" раніше писали, у чому ПриватБанк звинувачує пенсіонерка, і розповідали, про яку небезпеку в месенджерах попереджає банк своїх клієнтів.

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