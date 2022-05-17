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Тепер зі знаковим атрибутом: у ПриватБанку оновили віртуальні карти (фото)

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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17 травня, 10:55
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Розповідаємо як ПриватБанк відреагував на перемогу Kalush Orchestra на Євробаченні-2022.
У ПриватБанку з'явилися нові віртуальні картки
У ПриватБанку з'явилися нові віртуальні картки / Фото: уніан, прес-служба ПриватБанку, Колаж: Сьогодні

ПриватБанк додав до своєї колекції віртуальних карт нові обкладинки з патріотичним дизайном у своєму додатку. Тема нових карт – перемога гурту Kalush Orchestra на головному пісенному конкурсі Європи.

Про це повідомив прес-секретар банку Олег Серга та додав фотографію нових обкладинок.

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На знімку можна побачити знакову рожеву панаму, в якій на сцені в Турині виступав фронтмен гурту Олег Пcюк.

Також на віртуальні картки помістили першу частину приспіву знаменитої пісні Kalush Orchestra: "Стефанія мамо, мамо, Стефанія".

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Нова акція від ПриватБанку

ПриватБанк з 16 травня до 30 червня з кожної покупки клієнтів, які перебувають за кордоном, буде списувати певну суму грошей на користь ЗСУ.

Гроші з приватбанківських карток будуть списуватися автоматично, коли клієнт робитиме покупку в будь-якому магазині в будь-якій точці світу.

Раніше ми розповідали, що українці знову можуть купувати залізничні квитки у додатку Приват 24, і писали, про яку небезпеку в месенджерах попереджає банк своїх клієнтів.

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