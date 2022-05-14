ПриватБанк повернув популярну до війни послугу — хто нею може скористатися

Приват24 повернув послугу продажу залізничних квитків у додатку. Рішення погодили спільно з "Укрзалізницею".
Про це повідомили у пресслужбі банку.
Послуга доступна вже відсьогодні, 14 травня. Купувати квитки на поїзд комфортним способом українці можуть:
- у додатку Приват24;
- на сайті bilet.pb.ua;
- у будь-якому з понад 9800 відділень;
- завдяки терміналам самообслуговування банку.
Попередній продаж квитків
12 травня Укрзалізниця відкрила попередній продаж квитків на поїзди. Можна придбати проїзний документ заздалегідь на 20 днів.
Попередня купівля квитків доступна на рейси з різних населених пунктів України. Найбільше поїздів у переліку – з Києва та до столиці, доступні також поїзди з:
- Дніпра;
- Івано-Франківська;
- Львова;
- Ковеля;
- Сум;
- Кропивницького;
- Кременчука.
Квитки вже можна замовити на офіційному сайті перевізника.
Раніше "Сьогодні" писали, що на початку травня Росія завдала ракетних ударів по шести залізничних станціях у центрі й на заході України.
Також ми розповідали, як в Приват24 додати карту іншого банку.