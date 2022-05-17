Теперь со знаковым атрибутом: в ПриватБанке обновили виртуальные карты (фото)

Рассказываем, как ПриватБанк отреагировал на победу Kalush Orchestra на Евровидении-2022

В ПриватБанке появились новые виртуальные карточки / Фото: УНИАН, пресс-служба ПриватБанка, Коллаж: Сегодня

ПриватБанк добавил в свою коллекцию виртуальных карт новые обложки с патриотическим дизайном в своем приложении. Тема новых карт — победа группы Kalush Orchestra на главном песенном конкурсе Европы.

Об этом сообщил пресс-секретарь банка Олег Серга и добавил фотографию новых обложек.

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На снимке можно увидеть знаковую розовую панаму, в которой на сцене в Турине выступал фронтмен группы Олег Пcюк.

Также на виртуальные карточки нанесли первую часть припева знаменитой песни Kalush Orchestra: "Стефания мамо, мамо, Стефания".

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Новая акция от ПриватБанка

ПриватБанк с 16 мая до 30 июня с каждой покупки клиентов, которые находятся за границей, будет списывать определенная сумму денег в пользу ЗСУ.

Деньги приватбанковских карт будут списываться автоматически, когда клиент будет делать покупку в любом магазине в любой точке мира.

Ранее мы рассказывали, что украинцы снова могут покупать ж/д билеты в приложении Приват 24, и писали, о какой опасности в мессенджерах предупреждает банк своих клиентов.