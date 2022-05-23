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Невозможно перевести деньги: у клиентов ПриватБанка могут быть проблемы за границей

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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23 мая, 17:12
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Рассказываем, кто виноват в проблемах с денежными переводами из-за границы
Клиент ПриватБанка не может переводить деньги за границей
Клиент ПриватБанка не может переводить деньги за границей / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Клиент ПриватБанка пожаловался на проблемы с СМС оповещениями за границей, из-за которых он не может нормально переводить деньги со своей карты.

Об этом он написал на специализированном сайте "Минфин".

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Проблема заключается в том, что раньше можно было переслать деньги через приложение с помощью запрашиваемого пин-кода, а теперь только через звонок и смс, но они не приходят в роуминге, объясняет пользователь.

При этом решить проблему через онлайн-чат никак не получается, говорится в отзыве.

Что ответили в ПриватБанке?

Представители финучреждения отреагировали на жалобу и отметили, что все смс сообщения на нужный номер были отправлены банком.

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А вот вопрос их доставки это уже проблема мобильного оператора клиента.

"Вы можете проверить, включена ли доставка сообщений и прием звонков в роуминге на ваш номер или обратитесь к оператору мобильной связи для уточнения", – посоветовали в ПриватБанке.

Также клиента заверили, что проведут работу со специалистами службы поддержки, чтобы в будущем было легче решать вопросы. Кроме этого, пользователю предложили изменить способ подтверждения для проведения платежа, обратившись в профильный отдел.

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ПриватБанк меняет условия

С 1 июня ПриватБанк отменяет все льготные условия по своим кредиткам. В том числе будет повышена кредитная ставка – до 3,5%, а кредитные каникулы продлять не будут.

То есть все кредитные карты возвращаются на довоенный уровень, но в банке заверили, что клиентам, которые не смогут оплачивать кредит, предложат какой-то вариант для решения проблемы и не бросят на произвол.

Пресс-секретарь банка Олег Серга рассказал, что украинцы, проживающие в регионах без активных боевых действия, продолжат возвращать долги по собственному желанию.

До конца механизм работы кредитных карт с 1 июня непонятен, "Сегодня" сообщат все подробности, как только они станут известны.

"Сегодня" ранее писали, какой дизайн можно выбрать для своей виртуальной карты в Приват24 и рассказывали, какую акцию для поддержки Вооруженных сил Украины запускает финучреждение.

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