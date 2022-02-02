Не поспішайте викидати! За яку українську монету можна отримати 12 тис. грн.

У продажі в Україні зʼявилася монета номіналом в 10 копійок, що виготовлена з латуні. Датується вона 1992 роком, а вартує 12 тисяч гривень.
Про це повідомляють на профільному сайті Violity.
Власник виставленого лоту зауважує, що монета знаходиться у відмінному стані, дефектів немає ніяких.
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"10 копійок 1992 року. Луганський чекан англійськими штемпелями", — йдеться в описі товару.
Продавець оцінив монету у 420 дол (приблизно 12 тис грн).
Радянські монети за шалені гроші
Часто українці можуть знайти в себе вдома радянські монети, яким вже більше 30 років. На відповідних аукціонах їх можна продатти за немалі гроші.
Наприклад, три копійки 1986 року продавали за 80 тисяч гривень.
А три копійки 1937 року з плоскою зіркою, що нетипово для таких монет, продавали за 280 тисяч гривень.
Нагадаємо, що на аукціонах пропонують і рідкісні купюри, деякі з них перебувають в обігу, але через особливості коштують набагато дорожче за свій номінал. За них продавці просять кількадесят тисяч гривень.
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