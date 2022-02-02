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Не поспішайте викидати! За яку українську монету можна отримати 12 тис. грн.

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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2 лютого, 10:46
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Коштовна монета датується 1992 роком
За монету просять 12 тис грн
За монету просять 12 тис грн / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У продажі в Україні зʼявилася монета номіналом в 10 копійок, що виготовлена з латуні. Датується вона 1992 роком, а вартує 12 тисяч гривень.

Про це повідомляють на профільному сайті Violity.

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Власник виставленого лоту зауважує, що монета знаходиться у відмінному стані, дефектів немає ніяких.

"10 копійок 1992 року. Луганський чекан англійськими штемпелями", — йдеться в описі товару.

Продавець оцінив монету у 420 дол (приблизно 12 тис грн).

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Монета номіналом 10 копійок
Монета номіналом 10 копійок / Фото: Violity.com

10 копійок
10 копійок / Фото: Violity.com

Радянські монети за шалені гроші

Часто українці можуть знайти в себе вдома радянські монети, яким вже більше 30 років. На відповідних аукціонах їх можна продатти за немалі гроші.

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Наприклад, три копійки 1986 року продавали за 80 тисяч гривень.

А три копійки 1937 року з плоскою зіркою, що нетипово для таких монет, продавали за 280 тисяч гривень.

Нагадаємо, що на аукціонах пропонують і рідкісні купюри, деякі з них перебувають в обігу, але через особливості коштують набагато дорожче за свій номінал. За них продавці просять кількадесят тисяч гривень.

Раніше ми також писали, за які монети можна отримати стільки, що на авто вистачить.

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