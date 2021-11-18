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Дві гривні за ціною iPhone: за яку особливість української купюри готові платити великі гроші

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
18 листопада, 14:30
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На онлайн-аукціоні рідкісні дві гривні коштують понад 35 тисяч гривень
Автор зазначає, що на банкноті унікальний номер
Автор зазначає, що на банкноті унікальний номер / Фото: Колаж: Сьогодні

На онлайн-аукціонах українцям продають не лише рідкісні монети, а й купюри. Найчастіше їх номінал не відповідає реальній вартості.

Що пропонують українцям?

2 гривні 2001 року продають по 1339 доларів, або 35,5 тис. грн. Автор зазначає, що на банкноті унікальний номер. Продавець цього лоту знаходиться у Росії.

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/ Фото: скріншот

В Україні продають банкноту 5 грн мінімум за 20 тисяч. Вона випущена в 1992 році і має дефект: на звороті немає зображення – лише номери. Крім того, раніше вона піддавалася вирівнюванню, оскільки була прим'ята.

/ Фото: скріншот

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Тисячу гривень продають у Краматорську. Невідомо чим купюра унікальна, але за неї просять 15 тис. грн. На ній є подряпини та бруд.

/ Фото: скріншот

Українцям продають монети на онлайн-аукціонах

Українцям за 900 тисяч гривень продають рідкісну монету із заводським браком, який нібито має містичну силу. А таку ж, такого ж року випуску та номіналу, продають по 100 тисяч гривень.

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Також ми можемо отримати тисячі гривень за монети номіналом 1 грн. 1992 року випуску. Виявилося, що випускати такі монети почали лише 1995 року, а 1992 року була лише експериментальна партія. Таку монету можна отримати з рештою у магазині.

Раніше ми повідомляли, що один із українських банків відкрив інтернет-магазин, в якому продає іноземні цінні монети. В основному вони виготовлені зі срібла та золота.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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