Хватит на авто: сколько можно получить за старые советские монеты

Например, 15 копеек 1932 года продают за 148,5 тыс. грн

Сколько стоят рубли / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы, которые не поспешили избавиться от советских монет и сохранили их в своих копилках, могут сейчас выгодно продать их нумизматам.

"Сегодня" нашли интересные лоты на одном из онлайн-аукционов.

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15 копеек 1932 года продают за 148,5 тыс. грн. Эта монета, по словам продавца, из латуни. Она находилась была в обращении. А потом много лет была в здании – была промыта в мыльном растворе.

/ Фото: скриншот

1 рубль 1980 года продают на аукционе за 113, 4 тыс. грн. Судя по фото, у продавца несколько таких монет, в лоте указана цена за одну. Автор уверяет, что рубль в хорошем состоянии.

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/ Фото: скриншот

Серебряный 1 рубль 1912 года продают нумизматам за 72,2 тыс. грн. Это старинная монета времен правления Николая II. Несмотря на то, что ей уже больше ста лет, она еще может оказаться у некоторых украинцев. Несмотря на то, что она не советская, за нее можно получить хорошие деньги.

/ Фото: скриншот

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Что еще продают?

Обычная советская монета, которая когда-то была в кармане у каждого жителя Советского Союза, продается на аукционе за 207 тысяч гривен. Если такая копейка 1957 года выпуска где-то завалялась в доме, ее можно выгодно продать.

Три копейки 1986 года продают за 80 тысяч гривен. А монету 1949 года с браком продают за 40 тысяч гривен. Там на аверсе штемпель от 20 копеек 1948 года – плоская звезда.

Ранее мы сообщали, что Нацбанк изменит дизайн монет номиналом в одну и две гривни, поскольку украинцы массово жалуются, что их непросто отличить и они неудобны в использовании.