Пошукайте у гаманці: за яку українську банкноту можна купити іномарку

На аукціоні 100 гривень із номером "ЗЗ7777777" продають за 80 тисяч гривень

Цінні серед експертів купюри з рідкісними номерами / Фото: Колаж: Сьогодні

На онлайн-аукціонах боністам пропонують рідкісні купюри, деякі з них знаходяться в обігу, але через особливості коштують набагато дорожче свого номіналу. За них продавці просять кількадесят тисяч гривень.

"Сьогодні" знайшли на одному з аукціонів цікаві зразки.

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Ось такий набір банкнот 2011 року продають за 30 тисяч гривень. У ньому 9 банкнот, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 гривень. Їхній загальний номінал становить 888 гривень, але вони всі зразки і не можуть бути в обігу. В описі товару зазначено, всі банкноти в хорошому стані.

/ Фото: скріншот

Цінні серед експертів купюри з рідкісними номерами. Їхня реальна вартість перевищує номінал у рази. Наприклад, 100 гривень із номером "ЗЗ7777777" продають за 80 тисяч гривень, а 500 гривень із шістьма нулями за 60 тисяч гривень.

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/ Фото: скріншот

/ Фото: скріншот

На онлайн-аукціонах є інші банкноти з рідкісними номерами. Вони коштують трохи дешевше, але ціни сягають кількох десятків тисяч гривень.

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/ Фото: скріншот

/ Фото: скріншот

Що ще продають?

На аукціонах продають рідкісні монети. Їх вартість залежить від року випуску, номіналу та стану. Особливо цінними є рідкісні зразки або ті, на яких є брак. Наприклад, перевернене зображення.

Наприклад, за монету номіналом 1 грн 1992 року можна отримати добрі гроші. Виявилося, що випускати такі монети почали лише у 1995 році, а 1992 року була лише експериментальна партія. А 900 тисяч гривень можна отримати за рідкісну монету із заводським браком, який нібито має містичну силу. А таку ж, такого ж року випуску та номіналу, продають на аукціоні по 100 тисяч гривень.

Раніше ми повідомляли, що один із українських банків відкрив інтернет-магазин, в якому продає іноземні цінних монет. В основному вони виготовлені зі срібла та золота.