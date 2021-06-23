НБУ зломив падіння гривні – долар впав на міжбанку

Долар знову падає, але чи надовго це / Фото: Getty Images, AFP

Долар 23 червня після зростання за офіційним курсом впав на міжбанку до позначки в 27,25 грн. Напередодні Національний банк України (НБУ) на тлі ослаблення гривні провів аукціон з продажу валюти по 27,41 гривень за долар, чим підтримав продавців валюти. Ймовірно, зараз регулятор окреслив торговельний діапазон 27,2-27,4 гривень за долар і ринок найближчим часом залишиться в цих межах.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

Курс долара на міжбанку 23 червня

"Напередодні активність на ринку виявлялася з боку держбанків і нерезидентів. Мінфіну вдалося розмістити ОВДП на суму 11,4 млрд грн, водночас ставки розміщення залишилися без змін по кривій прибутковості від року. Ймовірно, нерезиденти в ньому були пасивними, а з п'ятниці на вівторок портфель ОВДП нерезидентів знизився на 174 млн грн", – додав експерт.

За словами Шевчишина, певний негатив для гривні викликала переоцінка ВВП України в I кварталі 2021 року в бік погіршення з 2% до 2,2% (г/г). Водночас, НБУ зазначив, що загалом економіка відновлюється після коронавірусу: споживчий попит населення вже досяг докризового періоду, а середня зарплата зросла на 11,3%. Саме тому Нацбанк не бачить необхідності у продовженні антикризових заходів, вжитих через коронавірус в 2020 році, зокрема, довгострокового рефінансування.

Нагадаємо, останнім часом американська валюта дорожчала по всьому світу, а не тільки в Україні. Причиною зміцнення долара стала готовність ФРС США посилити монетарну політику.

До того ж в українській бюджетній декларації на три роки йдеться про те, що курс долара до 2024 року не перевищить 30 гривень:

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