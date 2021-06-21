Долар повернув собі трон. Американська валюта дорожчає у всьому світі

Євро подешевшав до мінімумів за два місяці, а вартість долара до корзини світових валют показала рекорд із березня-2020

ФРС США підбадьорила долар / Фото: Flickr, stocksnap.io

Курс долара пішов на зліт не тільки в Україні. На світових ринках долар до кошика шести ключових валют підскочив на два процентних пункти за три дні. Це рекордне зростання з березня 2020 року. Крім того, долар зміцнився проти євро до 1,187 дол./євро. Так низько євровалюта не падала вже два місяці.

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Причиною стали сигнали Федрезерву США (ФРС) про майбутнє посилення монетарної політики.

О 12:20 за київським 21 червня індекс долара до світових валют становив 92,11 пункту, свідчать дані Investing. Це значення вже після коригування ринку на -0,11%. На піку індекс досягав 92,33 пункту, хоча ще минулого тижня ледь перевищував позначку в 90 пунктів.

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"ФРС прогнозує більш раніше підвищення процентних ставок на тлі прискорення економіки і зростання інфляції після пандемії. Крім того, ФРС обговорила згортання покупок облігацій, в рамках яких вливає в ринки по 120 млрд доларів щомісяця. Перспектива зупинки "друкарського верстата" в США викликала ралі долара і обрушила сировинні ринки", – пояснили аналітики FxTeam.

Ще в кінці минулого року інвестори говорили про те, що долар втрачає світове домінування і поступається євро. Але тепер такі висновки виявилися під питанням.

Як зазначали опитані сайтом "Сьогодні" експерти, така ситуація на глобальних ринках сприяє зростанню курсу долара в Україні. Зате євровалюта опускалася до гривні до мінімуму за 10 місяців.

До речі, в українській бюджетній декларації на три роки, яку підготували в Кабміні, йдеться про те, що курс долара до 2024 року не перевищить 30 гривень: