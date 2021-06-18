У Кабміні підрахували наші зарплати, пенсії і зростання цін на три роки вперед. Що обіцяють

Пенсіонери в цьому році стануть ще біднішими. Реальні зарплати теж поки падають, але якщо рахувати в доларах – ростуть

В кінці травня Кабінет міністрів затвердив новий прогноз соціального та економічного розвитку України на 2022-2024 роки та трирічну бюджетну декларацію. Багато цифр, закладених в ці документи, цікаві кожному українцеві, оскільки дозволяють зрозуміти, як будуть змінюватися зарплати і відсотки за кредитами, який може бути інфляція та курс долара і тощо.

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Втім, Бюджетну декларацію ще повинна затвердити Верховна Рада. Очікується, що це відбудеться ще до парламентських канікул.

Спроба № ...

Трирічне бюджетне планування (середньострокове) було введено в Україні тільки з 2018 року. Це була вимога МВФ і Угоди про асоціацію з ЄС. Передбачалося, що середньострокове планування зробить управління бюджетним процесом більш послідовним і прогнозованим. Така практика існує в багатьох країнах світу.

Перша спроба скласти Бюджетну декларацію була зроблена ще в 2018 році Кабміном Гройсмана. Але потім документ скромно перейменували в "Основні напрями бюджетної політики". В 2019-му знову вставив до складання Декларації. Але потім її знову вирішили відкласти через майбутні президентські вибори. У 2020-му уряд Шмигаль порахувало, що розпал пандемії – не найкращий час для довгострокового планування. Отже, виходить, що нинішня Бюджетна декларація – по суті, перший документ, якому вдалося принаймні отримати схвалення уряду. Тепер слово за Верховною Радою.

Якою буде зарплата

Найближче підвищення мінімальних зарплат очікується з 1 грудня цього року – з нинішніх 6000 до 6500 (це зарплата брутто, тобто до вирахування податків). Судячи з Бюджетної декларації, на такому рівні мінімалка протримається до 1 жовтня 2022-го, коли її збираються підняти "аж" на 200 грн – до 6700 грн. З 1 січня 2023-го мінімальна зарплата повинна становити вже 7167 грн, а з 1 січня 2024-го – 7176 грн.

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Що стосується середніх зарплат, то, судячи з прогнозів уряду, цього року серйозного підвищення чекати не варто. За підсумками першого кварталу цей показник становив 13 612 грн (теж брутто). І в Бюджетній декларації прогнозується, що до кінця нинішнього року він збільшиться всього на 20 грн – до 13 632 грн. Хоча за рік нарахували зростання понад 2 тис. грн (в кінці 2020 го було 11 591 грн).

У наступному році приріст повинен скласти 13%, або 1782 грн (до 15 414 грн в кінці 2022-го). В 2023-му – 11,4%, або 1 755 грн (до 17 169 грн), в 2024-му – на 11% (до 19 057 грн).

Однак в іншому документі Кабміну – прогнозі соцекономрозвитку – показники навіть скромніше. Там очікується, що в кінця 2022 середня зарплата брутто в Україні становитиме не 15 414 грн, а лише 15: 258 грн . В 2023-му – не 17 169 грн, а 17 159 грн. Зате в 2024-му зросте на "зайвих" шість гривень – до 19 063 грн, а не до 19 057 грн.

Інфляція і реальні доходи

Як очікується, в 2021 році інфляція (індекс споживчих цін) складе 8,9%. У 2022 році вона може сповільнитися до 6,2%, а в 2023-му і 2024-му – до 5,3 і 5% відповідно.

У зв'язку з цим виявиться, що реальні латки, тобто з урахуванням інфляції, у 2022-му і 2023 роках будуть не рости, а падати . І тільки в 2024-му може спостерігатися деякий їх зростання.

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Ось як прогнозують динаміку зміни реальних зарплат в уряді:

Вважаємо в доларах

Згідно з Бюджетною декларацією, прогнозується, що курс долара в цьому році на кінець року становитиме 28,6 грн, а середньорічний виявиться 28 грн. У квітні середньомісячний курс визначили на рівні 27,9 грн/дол.

Якщо порівнювати з тими цифрами, що були закладені в держбюджет на 2021 рік, в уряді визнають, що гривня зміцнюється сильніше, ніж очікувалося. У бюджеті було закладено середньорічний курс на рівні 29,1 грн і на кінець року – 28,8 грн.

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Проте в уряді прогнозують і подальше помірну девальвацію гривні. Очікують, що у 2022-му середньорічний курс складе 28,6 грн/дол., а до кінця року долар буде коштувати 28,6 грн. В 2023-му середньорічний курс складе 28,8 грн, а на кінець року – 28,9 грн. В 2024-му – 29,2 грн і 29,4 грн відповідно.

Якщо порахувати очікувану зарплату в доларах, виявиться, що вона також виросте. Якою вона буде на кінець року:

2020-й – 430 дол.;

2021-й – 487 дол.;

2022-й – 539 дол.;

2023-й – 596 дол.;

2024-й – 653 дол.

Прожитковий мінімум і пенсії

Схоже, обіцянки поступово підвищити прожитковий мінімум до реального розміру залишаться невиконаними, по принаймні в найближчі три роки. У Бюджетній декларації передбачено, що прожитковий мінімум зростатиме, як і зараз, на розмір інфляції плюс 2%. Але в разі зміни законодавства обіцяють переглянути показники.

Мінімальні пенсії, які зараз прив'язані до прожиткового мінімуму, будуть рости пропорційно. Зараз вони складають 1 769 грн, а з 1 липня зростуть на 85 грн – до 1854 грн. Ще одне підвищення заплановано з 1 грудня – на 80 грн, до 1934 грн. Отже, за рік пенсії збільшаться на 165 грн. За фактом надбавка складе тільки 8,2%, а інфляція, нагадаємо, очікується 8,9%.

З наступного року зростання пенсій буде ще меншим. У 2022-му за рік мінімальна пенсія підвищиться у два етапи на 159 грн – до 2093 грн за станом на кінець року. У процентному вираженні надбавка складе 8,2%. В 2023-му в зв'язку з тим, що інфляція очікується нижче, мінімальна пенсія підвищиться лише на 153 грн – до 2246 грн. Надбавка складе 7,3%. В 2024-му додадуть 157 грн – до 2403 грн. Це плюс 7%.

А якщо зміниться влада?

Декларація розрахована на період 2022-2024 років. Тобто більшу її частину повинні встигнути реалізувати до наступних президентських виборів.

Що ж стосується зміни Кабміну, яка за цей час може статися ще не раз, – то в Україні діє правонаступність публічної влади. Це означає, зокрема, що кожен наступний уряд зобов'язане визнавати і виконувати рішення, прийняті попередниками. Гарантом правонаступництва влади, за Конституцією, виступає президент (ст. 106). Отже, навіть у разі зміни Кабміну або складу Верховної Ради і президента їхні наступники повинні будуть виконувати положення бюджету і Бюджетної декларації – поки не розроблять власні.

При цьому ніхто не забороняє навіть одного й того ж складу Кабміну вносити зміни до власних документи, якщо для цього є вагомі підстави.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа