Індексація пенсій: чому виплати підняли лише одному з п'яти працюючих людей похилого віку

/ Фото: Pixabay

Після підвищення пенсій працюючим пенсіонерам багато хто з них доплату не отримав. За інформацією Пенсійного фонду, під перерахунок потрапили 633 тис. осіб, надбавку отримала половина – 313 тис. Це приблизно кожен п'ятий працюючий пенсіонер. Чому пенсії підвищили тільки половині з тих працюючих, кому їх перерахували? Про це йдеться в авторському матеріалі на сайті "Сьогодні".

Реклама

Насправді пенсії підвищили всім, кому мали провести перерахунок. Але, як роз'яснили нам у Пенсфонді, у багатьох пенсіонерів, як працюючих, так і тих, які не працюють, пенсія нижча від мінімальної. Причини різні: у одних була невелика зарплата, іншим бракує трудового стажу (30 років для жінок і 35 – для чоловіків).

Читайте також: Підвищення пенсій працюючим пенсіонерам: відповіді на 8 головних запитань

Але оскільки пенсія не може бути меншою за мінімальну (зараз 1769 грн), а у тих, хто має достатній страховий стаж (30 і 35 років), вона не може бути меншою за 2200 грн, то таким пенсіонерам держава доплачує з держбюджету. Це називається "пенсійна виплата", яка складається з власне пенсії та доплати до неї. Тому після квітневого перерахунку могло вийти, що у працюючого пенсіонера його особиста пенсія стала більшою, а доплата – меншою.

Наприклад, зароблена два роки тому пенсія була 1300 грн, а доплата – 197 грн, в сумі 1497 грн. За два роки мінпенсія зросла до 1769 грн (+272 грн) разом зі зростанням соцстандартів. Відповідно, зросла і доплата від держави – до 469 грн. Після перерахунку пенсія підвищилася до 1400 грн, а доплата знизилася до 369 грн. В цілому пенсійна виплата не змінилася.

Реклама

Нагадаємо, 10 червня набув чинності закон про електронні трудові книжки, який передбачає відмову від паперового варіанту документа. І тепер за наявності повної інформації в реєстрі застрахованих осіб про всі періоди трудової діяльності людини пенсія за віком буде призначена автоматично.

Також повідомлялося, що з 1 квітня проіндексовані пенсії для 313 тис. працюючих пенсіонерів з трьох мільйонів, які продовжують працювати. Середній розмір підвищення становив 193,32 грн. Перерахунок провели автоматично, без звернення пенсіонерів до ПФУ.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа