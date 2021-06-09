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Індексація пенсій пенсіонерам, що працюють: обіцяли мільйону, а дали 300 тисячам

9 червня 2021 11:00

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Середній розмір підвищення становить 193,32 грн, зате перерахунок провели автоматично

/ Фото: Сьогодні

Органи Пенсійного фонду України проіндексували пенсії пенсіонерам, що працюють, відповідно до частини 4 статті 42 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Про це Міністерство соціальної політики повідомляє у своєму Telegram-каналі.

Перерахунок проведено з 1 квітня після отримання даних з Державної податкової служби про суми нарахованих та сплачених страхових внесків за 1 квартал 2021 року. Відповідно, у червні пенсіонери отримають як підвищену пенсію, так і доплату за квітень та травень.

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Перерахунок проведено особам, в яких після призначення (попереднього перерахунку) пенсії пройшло не менш як 24 місяці й люди в цей час працювали. Страховий стаж, який набуто за цей період, враховано під час обчислення нового розміру пенсії, а для пенсіонерів, які набули не менш як 24 місяці страхового стажу і мали більшу заробітну плату, пенсію обчислено з урахуванням збільшеної заробітної плати.

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Індексація пенсій пенсіонерам, що працюють: обіцяли мільйону, а дали 300 тисячам
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Всього збільшено пенсії у 313 тис. пенсіонерів. Середній розмір підвищення становить 193,32 грн. Перерахунок пенсій здійснено автоматично, без звернення пенсіонерів до Пенсійного фонду, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, глава Мінсоцполітики Марина Лазебна повідомила, що у липні-2021 переглянуть пенсії ще мільйону українців, які працюють. Загалом же цього року підвищення торкнеться 10,5 млн українців.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

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