Мільйону українців переглянуть пенсії та доплатять ще за два місяці

Глава Мінсоцполітики Марина Лазебна повідомила, що у липні 2021 переглянуть пенсії для ще мільйона українців. Загалом же цього року підвищення отримають 10,5 млн мільйонів українців.

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Під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, чиновниця заявила, що окремі доплати будуть для пенсіонерів, які працюють. На початку літа вони отримають надбавки за травень і квітень.

За даними Пенсійного фонду, зараз в Україні – майже 11,1 млн пенсіонерів. З них три мільйони – працюють.

Нагадаємо, політтехнолог Юрій Подорожній на телеканалі "Україна 24" прокоментував нову індексацію і вказав на проблему.

"В Україні набагато більше, аніж 1 млн пенсіонерів, і чому індексація буде саме мільйону, для мене велике запитання. Крім того, багатьом не проіндексували пенсії навесні".

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Сайт "Сьогодні" також розповідав, що з 1 червня в Україні перерахують пенсіїтим, хто з моменту їх призначення продовжував виходити на роботу. Розмір надбавок залежить від страхового стажу, однак на підвищення виплати можуть претендувати не всі – лише ті, хто з моменту призначення пенсії продовжував працювати більше ніж два роки.

Таких українців нині близько 700 тисяч. Розмір надбавок залежить від страхового стажу. Щоб отримати надбавку, йти до Пенсійного фонду не потрібно – перерахунок проведуть автоматично.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа