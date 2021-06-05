Миллиону украинцев пересмотрят пенсии и доплатят еще за два месяца

Глава Минсоцполитики Марина Лазебная сообщила, что в июле 2021 пересмотрят пенсии для еще миллиона украинцев. В целом же в этом году повышение получат 10,5 млн миллионов украинцев.

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Во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, чиновница заявила, что отдельные доплаты будут для работающих пенсионеров. В начале лета они получат надбавки за май и апрель.

По данным Пенсионного фонда, в данный момент в Украине почти 11,1 млн пенсионеров. Из них три миллиона – работают.

Напомним, политтехнолог Юрий Подорожный на телеканале "Украина 24" прокомментировал новую индексацию и указал на проблему.

"В Украине намного больше, чем 1 млн пенсионеров, и почему индексация будет именно миллиону, для меня большой вопрос. Кроме того, многим не проиндексировали пенсии весной".

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Сайт "Сегодня" также рассказывал, что с 1 июня в Украине пересчитают пенсии тем, кто с момента их назначения продолжал выходить на работу. Размер надбавок зависит от страхового стажа, однако на повышение выплаты могут претендовать не все – только те, кто с момента назначения пенсии продолжал работать более двух лет.

Таких украинцев сейчас около 700 тысяч. Размер надбавок зависит от страхового стажа. Чтобы получить надбавку, идти в Пенсионный фонд не нужно – перерасчет проведут автоматически.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа