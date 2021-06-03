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Українцям знову хочуть підвищити пенсійний вік: коли і на скільки

3 червня, 06:26

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Автори законопроєкту пропонують збільшувати пенсійний вік поступово та обіцяють деякі послаблення жінкам з дітьми

Пенсійний вік в Україні незабаром можуть підвищити ще на рік – до 61 року, збільшуючи його поступово – на один місяць щороку.

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Відповідний законопроєкт №5566 "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо деяких питань визначення пенсійного віку" зареєстрований у Раді, повідомляють новини "Сьогодні".

Автори закону пропонують почати збільшувати пенсійний вік з січня 2023 року – таким чином, до 2035 року на пенсію можна буде виходити не в 60, як зараз, а в 61 рік.

Водночас пропонується зменшувати на півроку пенсійний вік жінкам за кожну народжену і виховану до 6 років дитину, але в цілому не більш як на 3 роки.

З квітня мінімальний пенсійний вік для жінок збільшився до 60 років і зрівнявся з чоловічим, що було останнім підвищенням пенсійного віку відповідно до змін, ухвалених у 2011 році.

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Нагадаємо, згідно з графіком підвищення пенсійного віку, з 1 квітня в Україні змінилися вимоги до мінімального стажу, який дає право на пенсію.

Ми також повідомляли, що українцям зарахують до страхового стажу періоди отримання допомоги з часткового безробіття та інших допомог під час локдаунів, однак тільки в тих випадках, коли людина фактично залишалася без роботи.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

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