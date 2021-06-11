Русский
$ 27,11
32,99
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Підвищення пенсій працюючим пенсіонерам: про що мовчить Пенсфонд

11 червня 2021 5:44

Олександр Панченко Олександр Панченко

Домогтися перерахунку можна, навіть не відпрацювавши два роки

Після підвищення пенсій працюючим пенсіонерам багато хто з них доплату не отримали. За інформацією Пенсфонду, "під перерахунок" потрапили 633 тис. осіб, надбавку отримала половина – 313 тис. осіб. Це приблизно кожен п'ятий працюючий пенсіонер. Решті, за роз'ясненнями Мінсоцполітики, перерахунок не передбачений, бо вони не пропрацювали два і більше роки з дня призначення пенсії або з часу попереднього перерахунку.

Реклама

Сайт "Сьогодні" розібрався в "підводних каменях" індексації пенсій тим пенсіонерам, хто трудиться, і з'ясував, як не втратити кровні через незнання нюансів законодавства.

Читайте також: Підвищення пенсій працюючим пенсіонерам: кому додадуть, як порахувати на прикладі

Відповідаємо на 5 головних запитань про перерахунок для тих, хто працює.

Чому пенсії підвищили тільки половині з тих працюючих, кому їх перерахували?

Насправді пенсії підвищили всім, кому був передбачений перерахунок. Але, як роз'яснили нам у Пенсфонді, у багатьох пенсіонерів, як працюючих, так і тих, які не працюють, пенсія нижче мінімальної. Причини різні: у одних була невелика зарплата, іншим не вистачає трудового стажу (30 років для жінок і 35 років для чоловіків).

Реклама

Але тому що пенсія не може бути меншою за мінімальну (зараз 1769 грн), а у тих, хто має достатній страховий стаж (30 і 35 років), вона не може бути меншою за 2200 грн, то таким пенсіонерам держава доплачує з держбюджету. Це називається "пенсійна виплата", яка складається з власне пенсії і доплати до неї. Тому після квітневого перерахунку могло вийти, що у працюючого пенсіонера його особиста пенсія стала більшою, а доплата – меншою.

Наприклад, зароблена два роки тому пенсія була 1300 грн, а доплата – 197 грн, в сумі 1497 грн. За два роки мінпенсія зросла до 1769 грн (+272 грн) разом зі зростанням соцстандартів. Відповідно, зросла і доплата від держави – до 469 грн. Після перерахунку пенсія підвищилася до 1400 грн, а доплата знизилася до 369 грн. Загалом пенсійна виплата не змінилася.

Як бути працюючим пенсіонерам, у яких два роки з дня призначення пенсії настане раніше 1 квітня 2022 року?

Можливі два варіанти.

Перший – дочекатися 1.04.2022 року і автоматичного перерахунку пенсії. Але він не вигідний тим, у кого, наприклад, два роки з перерахунку пенсії виповниться набагато раніше, позаяк вони втратять в грошах.

Другий – звернутися до відділення Пенсфонду за місцем проживання із заявою про перерахунок пенсії, оскільки минуло два роки. Неважливо, є у пенсіонера 24 місяці стажу офіційної роботи після призначення пенсії чи ні. Навіть якщо стажу один повний місяць, пенсію зобов'язані перерахувати пропорційно, збільшивши стаж на 1/12 року.

Реклама

При цьому є нюанс: строк перерахунку починається не від дня призначення пенсії, а від дня, коли пенсіонер звернувся із заявою про призначення пенсії. Заяву можна подати протягом трьох місяців після настання пенсійного віку (за наявності стажу роботи) і пенсію призначать заднім числом, з дати настання пенсвіку (зараз, зазвичай, 60 років). А ось строк перерахунку обчислюється з дати подання заяви! Наприклад, 60 років виповнилося 14 вересня 2020 року, а заява подана 30 жовтня того ж року. Значить, клопотати про підвищення пенсії можна лише з 31 жовтня 2022 року, тобто два місяці вже втрачені.

Чи можна працюючому пенсіонеру перейти з пільгової або спеціальної пенсії на трудову за віком?

Так, якщо це виявиться вигідним, але потрібно звертатися із заявою до органу Пенсфонду.

Два приклади.

Пенсіонер отримував пенсію по інвалідності, але працював і заробив собі необхідний страховий стаж або досяг 60 років, що дають право на пенсію за віком. Після перерахунку його пенсія може виявитися більше, ніж одержувана.

Вчителька в 50 років вийшла на пенсію за вислугою років (30 років роботи за професією) і далі 10 років працювала бухгалтером, отримуючи високу офіційну зарплату. Після перерахунку її пенсія за віком може виявитися більшою, ніж за вислугою років.

Євро-2021
Міс збірної Австрії: Арнаутович закохався у фельдшерку на дискотеці
Сара - дружина Марко Арнаутовича
Реклама

Пенсії працюючим пенсіонерам перерахують автоматично

Пенсії працюючим пенсіонерам перерахують автоматично

На що може розраховувати працюючий пенсіонер при перерахунку пенсії: на стаж чи на зарплату?

Згідно із законом – і на стаж, і на зарплату. Але на практиці у більшості враховується тільки стаж, бо співвідношення їх зарплати до середньої зарплати по країні (особистий коефіцієнт), виявляється меншим, ніж при призначенні пенсії. Справа в тому, що середня по країні зарплата, яка використовується при розрахунку пенсії, зараз підвищується набагато швидше, ніж зарплата працівника-пенсіонера. А то і відразу його зарплата може стати меншою, якщо, припустимо, працівник, оформивши пенсію, йде з посади керівника на посаду спеціаліста.

Тому переважно зростання пенсії у працюючих виходить за рахунок стажу, щороку дає додатково трохи більше 1%. Інакше, при перерахунку з урахуванням нової зарплати, пенсія виявиться меншою, ніж призначена.

Наприклад: Працюючий пенсіонер, чоловік, 62 роки, з березня 2019 року отримує пенсію 5000 грн. Його трудовий стаж становить 44 роки, а його зарплата за останні два роки не змінилася. У одержувані ним 5000 грн пенсії входить доплата за 7 років понаднормового стажу, або 124 грн, тобто "чиста" пенсія за 35 років стажу, яка перераховується, становить 4876 грн.

Нагадаємо, формула розрахунку пенсії виглядає так:

Пенсія=середня зарплата х трудовий (страховий) стаж х індивідуальний коефіцієнт заробітку.

Трудовий стаж рахується у відсотках: 1 рік=1%. Очевидно, що 2019 року трудовий стаж цієї людини був 42% (0,42 у формулі розрахунку), а тепер став 44%. Оскільки його зарплата не змінилася, а середня зарплата по країні зросла, то вона в розрахунок не береться, а індивідуальний коефіцієнт заробітку залишається постійним.

Виходячи з того, що середня зарплата на момент розрахунку його пенсії становила 4888 грн, а індивідуальний коефіцієнт залишився таким же, як був, – 2,435, нескладно підрахувати, що його "чиста" пенсія стане більшою на 108 грн (2% за стаж). З урахуванням доплати за понаднормовий стаж (вже 9 років), пенсіонер отримає на руки 5143 грн нової пенсії.

Куди звертатися працюючому пенсіонеру, якщо він два роки відпрацював, а пенсію йому не перерахували?

Туди ж, де він оформляв пенсію, – до відділення Пенсфонду за місцем проживання. Найкраще написати письмову заяву, на неї зобов'язані дати письмову відповідь, яку, за необхідності, можна оскаржити в суді. Але перший крок – зателефонувати на гарячу лінію Пенсфонду 0800-503-753. Якщо назвете свої ПІБ та ідентифікаційний код, працівники ПФ в багатьох випадках зможуть дати роз'яснення по телефону, відкривши електронну особисту справу пенсіонера.

Про перерахунок пенсій також дивіться в сюжеті

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Індексація пенсій: кому, коли і на скільки піднімуть виплати
Індексація пенсій: кому, коли і на скільки піднімуть виплатиЕкономіка
В Україні буде чергове підвищення пенсій: у кого вони стануть більше і на скільки
В Україні буде чергове підвищення пенсій: у кого вони стануть більше і на скількиЕкономіка
Індексація пенсій пенсіонерам, що працюють: обіцяли мільйону, а дали 300 тисячам
Індексація пенсій пенсіонерам, що працюють: обіцяли мільйону, а дали 300 тисячамЕкономіка
Українцям знову хочуть підвищити пенсійний вік: коли і на скільки
Українцям знову хочуть підвищити пенсійний вік: коли і на скількиЕкономіка
Подвійні надбавки до пенсій, електронні трудові книжки і повернення податків для ФОП – що змінилось з 1 червня
Подвійні надбавки до пенсій, електронні трудові книжки і повернення податків для ФОП – що змінилось з 1 червняЕкономіка
В Україні піднімуть прожитковий мінімум: як це вплине на пенсії та соцдопомогу
В Україні піднімуть прожитковий мінімум: як це вплине на пенсії та соцдопомогуЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти