Долар пішов на зліт! Злетить?

Експерти поки не очікують повернення до курсу 27 гривень за долар

/ Фото: Сьогодні

Ну ось ми і дочекалися "дна" курсу долара – на готівковому ринку це 27,05 грн / долар у продажу і 26,85 грн / долар в покупці. Це було у вівторок, а в середу тренд змінився, курс "пішов на зліт". Злетить долар або, кажучи по-авіаційному, розігнавшись до швидкості "прийняття рішення": злітати чи ні – вдарить по гальмах?

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Чому курс долара перейшов до зростання і чого очікувати далі в червні, з'ясував сайт "Сегодня".

Наші експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

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Що сталося з курсом за тиждень

Готівковий долар дешевшав до вівторка, а з середи тренд змінився на протилежний, причому досить різко: за день курс зріс на ті ж 6 копійок, які він втратив вдень раніше. У четвер було вже +17 копійок, в п'ятницю +21 копійка. Остаточний курс перед вихідними – 27,27 грн / долар у продажу і 27,08 грн / долар в покупці.

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Максимальний курс по якому можна було здати готівковий долар – 27,17 грн (на 12 коп. вище, ніж тиждень тому), мінімальний курс, за яким можна купити готівковий долар – 27,18 грн (на 11 коп. вище, ніж тиждень тому ).

Нацбанк, який встановив на минулий понеділок курс 27,04 грн / долар (-25 коп.), до середи продовжував зміцнювати гривню, офіційний курс уперше за останні 13 місяців опустився нижче 27 грн / долар – до 26,93. Але вже в четвер регулятор поставив курс 27,03, а в п'ятницю – відразу 27,17 грн / долар. У підсумку за тиждень гривня втратила 6 копійок, але при цьому був провал на 18 копійок, потім зростання на 12 копійок. На вівторок, 22 червня, Нацбанк встановив курс 27,19 грн / долар, послабивши гривню ще на 2 коп.

Аналіз ситуації на ринку

Експерти кажуть: головною причиною того, що долар пішов вгору, стало рішення Нацбанку не підвищувати облікову ставку рефінансування (відсоток, під який НБУ позичає гривню комбанкам). Нагадаємо: зараз вона 7,5% за очікуваної річної інфляції 9,5%, тобто НБУ не заробляє на рефінансування, а зазнає збитків.

"Але облікова ставка залишилася незмінною, і це відразу остудило ринок: нерезиденти притримали валюту, яку вони могли конвертувати в гривню для покупки українських цінних паперів, – аналізує Олег Пендзин. – Зростання облікової ставки автоматично підвищувало прибутковість українських ОВДП, тепер закордонним фінансовим інвесторам наші цінні папери стали менш цікаві. Валюти на ринку стало менше, одночасно Нацбанк викуповував валюту, що викликало легку паніку, і курс пішов угору ".

Олександр Охріменко уточнив, що, крім Нацбанку, валюту купував ще й Мінфін, якому потрібно в червні розраховуватися за валютними цінних паперів. Це також підштовхнуло курс.

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Андрій Шевчишин говорить: хоча Нацбанк і зберіг облікову ставку, але фактично пішов на посилення кредитно-грошової політики без зміни облікової ставки.

"Це означає укорочення термінів рефінансування і більш жорсткі терміни щодо аукціонів і депозитними сертифікатами. Зокрема, довгострокові кредити рефінансування будуть видаватися терміном на три роки, а не п'ять років як раніше, і на конкурсних умовах ", – аналізує експерт.

При цьому гривню в середньостроковій перспективі (півроку) чекає ослаблення.

Чого очікувати наступного тижня

Експерти не прогнозують подальшого зростання курсу долара на наступному тижні. Навпаки, він знову почне дешевшати, але незначно.

"Курс знизиться на 10-15 копійок, до 27,10-27,15 в готівковому продажі", – уточнив Олег Пендзин.

Олександр Охріменко також очікує ослаблення долара, але не нижче 27 грн / долар.

Нарешті, Андрій Шевчишин говорить, що з урахуванням майбутнього додаткового вихідного в понеділок (в неділю – Трійця), на міжбанківському обсяги угод на наступному тижні будуть незначні, а курс – стабільним.

"Вважаємо, що в найближчій перспективі гривня залишиться в діапазоні 27,1-27,3 гривні за долар", – прогнозує Андрій Шевчишин.

Продавати чи купувати валюту

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Прогнози експертів не змінилися.

Олександр Охріменко впевнений, що гривня не буде дорожчати не тільки в червні, але і в липні, і в першій половині серпня. Тому порада: заробляти на короткострокових гривневих депозитах (1-2 місяці), а не на курсі долара, актуальна ще на два місяці.

Андрій Шевчишин стверджує: незважаючи на те, що долар показав зростання, це короткочасно і на інвестування в валюту "у довгу", на рік і більше не впливає. Можливо, варто поки зробити паузу і дочекатися невеликого зниження курсу, щоб не переплачувати. Але тривалого висхідного тренда влітку чекати не варто, впевнений Андрій Шевчишин.

Про те, як зміцнювалася гривня за останні місяці, дивіться в сюжеті.