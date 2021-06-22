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Держстат погіршив дані по ВВП за перший квартал – в уряді прогнозують зростання до кінця року

22 червня 2021 19:38

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

У Мінекономіки прогнозують до кінця 2021 року зростання ВВП України на 4,1% – на це вплине карантинна ситуація і сільськогосподарські роботи

Фото: колаж "Сегодня"

Фото: колаж "Сегодня"

В Україні, в першому кварталі 2021 року на 2,2% знизився реальний ВВП. Але в Мінекономіки прогнозують, що показник виросте в другому кварталі 2021, а за підсумками року прогнозується зростання на рівні 4,1%.

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Про це повідомила Державна служба статистики.

Згідно з її даними, номінальний ВВП склав 1 трлн 8,6 млрд грн, а з розрахунку на одну особу – 24,28 тис. грн. У той же час, в порівнянні з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактора) ВВП знизився на 1,2%. Таким чином зміна дефлятора склала 20,7%.

За даними Держстату, в першому кварталі 2020 року, в порівнянні з першим кварталом 2019 року, спад склав 1,2%. А в другому кварталі минулого року він прискорився до 11,2%, хоча в третьому кварталі сповільнилося на 3,5%, а в четвертому на 0,5%.

Крім того, номінальний ВВП в першому кварталі минулого року дорівнював 853,69 млрд грн (зміна дефлятора – 5,3%), у другому – 874,62 млрд грн (5,6%), в третьому – 1 трлн 162,39 млрд грн (8,4%), в четвертому – 1 трлн 301,17 млрд грн (17,5%).

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У той же час, уряд в 2021 році прогнозує зростання економіки України на 4,1%. Уповільнення в минулому році пояснюють введенням зимового і регіональних весняних локдаунів, а також низькою економічною активністю, що традиційно спостерігається на початку року.

В уряді припускають, що позитивні тенденції зумовлять скасування карантину і відновлення економічної активності, початок польових і будівельних робіт. Вакцинація також позитивно вплине на економіку.

Раніше ми повідомляли, що Всесвітній банк, який схвалив виділення Україні 2,5 млрд грн на закупівлю вакцини, зберіг оптимістичний прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2021 році на рівні 3,8% і поліпшив до 3,1% – на 2022 і 2023 роки.

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