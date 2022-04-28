НБУ скасував деякі обмеження з валютою – що змінилося для українців

Нацбанк поступово ослаблює обмеження, які ввів на початку воєнного стану в Україні

Тепер страховики можуть купувати валюту / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України дозволив купувати іноземну валюту страховим компаніям. Тепер вони зможуть напряму відшкодовувати витрати клієнтів на медичні послуги, а також для страхових виплат за "Зеленою картою".

Про такі зміни повідомили у пресслужбі НБУ.

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Як це допоможе українцям за кордоном

Перша зміна стосується медичного страхування за кордоном. Обмеження, які були введені на початку воєнного стану, вимагали, щоб клієнти самостійно оплачували отримання медичних послуг за кордоном. Після цього за чеками страхова компанія відшкодовувала витрати клієнту.

ВІдтепер українці зможуть отримувати медичні послуги в інших країнах, водночас самостійно нічого сплачувати не потрібно.

"Врегулювання питання оплати медичних послуг закордонному закладу охорони здоров’я бере на себе асистуюча компанія-нерезидент та страховик. Клієнт лише має погодити надання відповідних послуг та діяти відповідно до вказівок, визначених договором. Власне, так було і до війни", – йдеться у повідомленні.

Друга зміна – Моторному (транспортному) страховому бюро України тепер можна купувати іноземну валюту з метою оплати страхових платежів за договорами міжнародного страхування "Зелена картка".

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"Зелену картку" повинні мати усі водії, які хочуть їздити за кермом за кордоном. Міжнародний страховий сертифікат забезпечує відшкодування збитків, заподіяних життю, здоров'ю та/або майну третіх осіб унаслідок ДТП.

"У разі настання ДТП за кордоном, де винуватцем був власник оформленої в Україні "Зеленої картки", Моторне (транспортне) страхове бюро України бере на себе такі відшкодування замість винуватця. Для забезпечення здійснення таких виплат й було надано можливість купувати іноземну валюту Моторному (транспортному) страховому бюро України", – пояснили в НБУ.

Як купити "Зелену карту" в Ощадбанку

Раніше "Сьогодні" розповідали, що оформити "Зелену карту" тепер можна в Ощадбанку.

Якщо такого поліса не буде, то вам загрожують:

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штраф від 800 євро (25 633 грн) до 1600 євро (51 267 грн);

затримання автомобіля;

внесення водія до чорного списку, що може призвести до тимчасової заборони в'їзду в країни Шенгенської угоди.

Зазвичай купити "Зелену карту" можна на кордоні, і це коштуватиме дорожче, ніж якщо купити її заздалегідь. Тому Ощадбанк запустив таку послугу.

Вартість "Зеленої карти" залежить від виду транспортного засобу, країни відвідування та терміну перебування на її території.

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