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НБУ отменил некоторые ограничения с валютой – что изменилось для украинцев

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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28 апреля, 16:59
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Нацбанк постепенно ослабляет ограничения, которые ввел в начале военного положения в Украине
Теперь страховщики могут покупать валюту
Теперь страховщики могут покупать валюту / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины разрешил покупать иностранную валюту страховым компаниям. Теперь они смогут напрямую возмещать расходы клиентов на медицинские услуги, а также для страховых выплат по "Зеленой карте".

О таких изменениях сообщили в пресс-службе НБУ.

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Как это поможет украинцам за границей

Первое изменение касается медицинского страхования за границей. Ограничения, введенные в начале военного положения, требовали, чтобы клиенты самостоятельно оплачивали получение медицинских услуг за рубежом. После этого по чекам страховая компания возмещала расходы клиенту.

Теперь украинцы смогут получать медицинские услуги в других странах, и самостоятельно ничего платить не нужно.

"Урегулирование вопроса оплаты медицинских услуг зарубежному учреждению здравоохранения берет на себя ассистирующая компания-нерезидент и страховщик. Клиент должен согласовать предоставление соответствующих услуг и действовать в соответствии с указаниями, определенными договором. Собственно, так было и до войны", – говорится в сообщении.

Второе изменение – Моторному (транспортному) страховому бюро Украины теперь можно покупать иностранную валюту с целью оплаты страховых платежей по договорам международного страхования "Зеленая карта".

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"Зеленую карту" должны иметь все водители, которые хотят ездить за рулем за границей. Международный страховой сертификат обеспечивает возмещение ущерба, причиненного жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц в результате ДТП.

"В случае ДТП за границей, где виновником был владелец оформленной в Украине "Зеленой карты", Моторное (транспортное) страховое бюро Украины берет на себя такие возмещения вместо виновника. Для обеспечения осуществления таких выплат и была предоставлена возможность покупать иностранную валюту Моторному (транспортному) страховому бюро Украины", – объяснили в НБУ.

Как купить "Зеленую карту" в Ощадбанке

Ранее "Сегодня" рассказывали, что оформить "Зеленую карту" теперь можно в Ощадбанке.

Если такого полиса не будет, вам угрожают:

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  • штраф от 800 евро (25 633 грн) до 1600 евро (51 267 грн);
  • задержание автомобиля;
  • внесение водителя в черный список, что может привести к временному запрету въезда в страны Шенгенского соглашения.

Обычно купить "Зеленую карту" можно на границе, и это будет стоить дороже, чем купить ее заранее. Потому Ощадбанк запустил такую услугу.

Стоимость "Зеленой карты" зависит от вида транспортного средства, страны посещения и срока пребывания на ее территории.

Мы также писали, кто может получить компенсацию за разрушенное или поврежденное во время боевых действий жилье, если владелец этого жилья погиб. И объясняли, какие три новые схемы придумали мошенники во время войны и как от них защититься.

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