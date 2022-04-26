Полюють на наші гроші: які три нові схеми вигадали шахраї під час війни

Розповідаємо, які три нові схеми використовують шахраї, щоб наживатися на українцях під час війни

Якими способами шахраї виманюють гроші під час війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час воєнного стану в Україні виникло чимало шахрайських схем. Люди, які намагаються нажитися на інших, вигадують нові й нові способи, які відповідають реаліям.

В Національному банку України розповіли, як уберегти свої гроші та не потрапити на гачок.

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Схема 1 – платне розмінування

Київщина була одним з регіонів, де проходили активні бойові дії. Тепер, коли окупант покинув цю область, зловмисники вигадали спосіб нажитися на тих, хто постраждав. Шахраї одягають форму ДСНС і представляються піротехніками. А потім за гроші нібито проводять обстеження помешкань і розміновують територію.

Схема 2 – платне визволення з полону

Аферисти дзвонять родичам та знайомим українських військових та пропонують визволити цих військових з полону за грошову винагороду. Дзвонять шахраї із прихованого номера, щоб нібито уточнити особисті дані бійців.

Схема 3 – матеріальна допомога переселенцям

З’явилася SMS-розсилка, де повідомляється про нібито виплати вимушеним переселенцям.

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Текст SMS може бути таким:

"Дорогі брати і сестри!!! З сьогоднішнього дня ми починаємо виплати всім жителям України, незалежно від місця знаходження і соціального статусу. Всім дорослим виплати становлять: захисникам України 5000 гривень. Жінкам 4000 гривень. Дітям 3000 гривень".

А далі є посилання на шахрайський сайт, де пропонують оформити заявку на отримання допомоги. На ресурсі з'являється пропозиція ввести персональні дані та дані про платіжну картку для зарахування коштів.

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Якщо людина цю інформацію вкаже на сайті, то шахраї потім використають її для крадіжки коштів з карткового рахунку.

Як не стати жертвою таких схем?

1. ДСНС безоплатно розміновує території, тому якщо хтось пропонує це зробити за гроші, потрібно:

не впускати цих людей додому;

не платити їм гроші;

повідомляти про такі випадки у поліцію.

2. При визволенні українських військових з полону ні в якому разі не збираються кошти. Процедуру проводять виключно органи державної влади.

Шахраї можуть представлятися працівниками будь-якого органу, тому важливо завжди перевіряти інформацію і пам'ятати, що подібні роботи проводяться безоплатно.

3. Не потрібно переходити за посиланнями з SMS від невідомих і підозрілих людей чи номерів. Інформацію потрібно отримувати лише на офіційних сторінках установ. Шахраї створюють ідентичні сайти, щоб ввести людей в оману, однак дізнатися, що це фейкова сторінка, легко. Дві однакові адреси сайтів не можуть існувати, тому зазвичай шахрайські ресурси мають кілька відмінних символів від справжніх офіційних сторінок – зайва цифра, буква тощо.

"Пам'ятайте про правила платіжної безпеки, нікому не повідомляйте тризначний номер на звороті картки, коди банків та мобільних операторів, паролі до інтернет-банкінгу, кодове слово банку. Не мовчіть про шахрайство, повідомляйте про такі випадки Кіберполіцію ([email protected]), яка знайде шахраїв та відправить куди треба", – зазначили в НБУ.

Хто в Україні найбільше нажився на війні

Раніше "Сьогодні" розповідали, що під час воєнного стану в усіх регіонах України люди помічали спекуляції, шахрайські схеми та інші обмани. Дехто попри складний час намагається заробити якомога більше грошей.

Влада України в умовах воєнного часу прирівняла спекулянтів до мародерів і встановила державне регулювання цін на продукти першої необхідності.

"Особи, які зараз продають хліб та інші продукти харчування у 2-3 рази дорожче, нестимуть юридичну відповідальність. Це прирівнюється до мародерства", – заявив міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко.

Проте, це не зупинило деяких підприємців. Ще на початку березня люди у різних містах України помітили шалене необґрунтоване зростання цін на продукти.

Наприклад, у соцмережах з'явились повідомлення, що у центральному магазині Миколаєва варену ковбасу продавали за 523 гривні за кг. А це, за словами місцевих, уполовину дорожче від звичайної ціни. У Ковелі хліб продавали за 50 грн, а по Україні ціни на гречку зросли до 70 грн за 800 гр.

Хто ще та якими способами наживається на українцях під час дії воєнного стану, читайте у нашому матеріалі.

Раніше ми також розповідали, як нещодавно одна з клієнток ПриватБанку повідомила, що банк без пояснень заблокував картку її чоловіка-військового. Що сталося, і чи залишилась родина без грошей, читайте тут.

Також експерт розповів "Сьогодні" про головні фінансові помилки українців під час війни і про те, до чого вони можуть призвести.