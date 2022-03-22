НБУ змінив правила: як тепер вигідніше розплачуватися за кордоном

Нацбанк намагається зменшити відтік валюти за кордон з гривневих рахунків шляхом запровадження нових обмежень

Розповідаємо, як вигідніше платити за кордоном / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У понеділок 21 березня Нацбанк вніс зміни до власних валютних обмежень для клієнтів українських банків. З одного боку, регулятор дозволив більше грошей знімати зі своїх валютних рахунків, з іншого боку – зменшив ліміти використання гривневих коштів переселенцями за кордоном.

"Сьогодні" з експертами та переселенцями розбиралися, як вигідніше користуватися гривневими картками за кордоном.

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Що вирішили у НБУ

Нові правила НБУ, які стосуються валютного ринку, з цього тижня виглядають так:

курс долара залишається фіксованим на рівні 24 лютого 2022 року;

ліміт на зняття готівкової інвалюти в Україні збільшено із 30 тис. грн до 100 тис. грн на день;

такий самий ліміт 100 тис. грн на день діятиме і для зняття готівки за кордоном;

ліміт на зняття готівкової гривні в Україні на суму до 100 тис. грн на день не змінюється;

запроваджено обмеження на зняття валюти із гривневих рахунків за кордоном 100 тис. грн на місяць;

розрахунки гривневими картками за кордоном за товари та послуги провадиться без обмежень;

перекази грошей за кордон на рахунки фізосіб за реквізитами платіжних карток обмежені сумою 100 тис. грн на місяць;

операції quasi cash (електронні гаманці тощо) обмежені сумою 100 тис. грн на місяць.

Як пояснює економіст Ерік Найман, такі обмеження введено у зв'язку з тим, що цими каналами здійснювався значний відтік валюти з України за низьким курсом. Також тепер, швидше за все, будуть обмеження в 100 тис. грн при виведенні коштів у криптовалюти або на рахунки онлайн-брокерів.

Із позитивних змін НБУ було додано можливість без обмежень перераховувати кошти для оплати навчання на рахунки навчальних закладів за кордоном. Ця опція увійшла до списку винятків із заборони на транскордонні операції, до якої також належать витрати, пов'язані зі смертю громадян, лікуванням у медичних закладах та транспортуванням хворих.

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Що зміниться для переселенців за кордоном

Почнемо з тих переселенців, які мали валютні рахунки в Україні з прив'язаними до них платіжними картками. Для цієї категорії громадян з'явилося одне послаблення – тепер вони можуть знімати з рахунків готівку в сумі 100 тис. грн на добу, тоді як раніше ліміт був на рівні 30 тис. грн.

Для тих, хто має гривневу картку, сума зняття коштів через банкомат тепер становитиме 100 тис. грн на місяць. До цього вона обмежувалася лімітами банку. Причому у різних фінустанов цей ліміт був різним.

Як повідомляли нам переселенці в Угорщині, "Райффайзен" обмежував суми зняття готівки з банкомату еквівалентом 30 тис. грн на день, "Приват" – встановлював ліміти 30 тис. грн на день, а Альфа банк – 20 тис. грн на день.

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Тобто теоретично можна було зняти валюти на суму від 600 до 900 тис. грн на місяць. Тепер ліміти зменшилися в 6-9 разів.

Тобто переселенці не зможуть швидко конвертувати свої гривневі кошти на депозитах у готівкову валюту країни, де вони перебувають.

Знімати чи платити?

Ще одне питання, яке часто задають переселенці: як вигідніше платити за покупки – готівкою чи безготівково. Зрозуміло, що у деяких випадках заплатити карткою просто не вийде – наприклад, якщо продавець їх не приймає. Тому якийсь запас готівки завжди потрібно мати у гаманці.

Але якщо є вибір, то безготівкові платежі таки вигідніші. Ми попросили переселенців порівняти, який курс транзакцій виходить при знятті грошей у банкоматі та під час оплати карткою в магазині.

"Одного і того ж дня я зняла гроші в банкоматі і зробила оплату покупок у магазині. Коли я платила за покупки 14 954 форинтів, то з мене зняло 1347,58 грн, а при знятті в банкоматі 150 тисяч форинтів з мене списали 13 652 грн", – розповідає киянка Ксенія, яка зараз живе у Будапешті.

Неважко порахувати, що при оплаті безготівково 1 тисяча форинтів обходиться в 90,11 грн, а під час зняття через банкомат – в 91,01 грн. Тобто різниця становить мінімум 1%. Швидше за все, це відбувається за рахунок комісії банку, банкоматом якого користувався переселенець.

Іншими словами, платити карткою у магазинах вигідніше. Але якщо курс долара в Україні піде вгору, то він автоматично потягне за собою решту валют. Тому знята за нижчим курсом готівка може згодом виявитися непоганою підмогою для переселенців за кордоном.

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