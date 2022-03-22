НБУ изменил правила: как теперь выгоднее расплачиваться за рубежом

Нацбанк пытается уменьшить отток валюты за рубеж с гривневых счетов путем введения новых ограничений

Рассказываем, как выгоднее платить за границей / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В понедельник 21 марта Нацбанк внес изменения в собственные валютные ограничения для клиентов украинских банков. С одной стороны, регулятор позволил больше денег снимать со своих валютных счетов, с другой – уменьшил лимиты использования гривневых средств переселенцами за рубежом.

"Сегодня" с экспертами и переселенцами разбирались, как выгоднее пользоваться гривневыми картами за рубежом.

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Что решили в НБУ

Новые правила НБУ, которые касаются валютного рынка, с этой недели выглядят следующим образом:

курс доллара остается фиксированным на уровне 24 февраля 2022 года;

лимит на снятие наличной инвалюты в Украине увеличен с 30 тыс. грн до 100 тыс. грн в день;

точно такой же лимит 100 тыс. грн в день будет действовать и для снятия налички за рубежом;

лимит на снятие наличной гривни в Украине в размере до 100 тыс. грн в день не меняется;

введено ограничение на снятие валюты с гривневых счетов за рубежом 100 тыс. грн в месяц;

расчеты гривневыми картами за рубежом за товары и услуги производится без ограничений;

переводы денег за границу на счета физлиц по реквизитам платежных карт ограничены суммой 100 тыс. грн в месяц;

операции quasi cash (электронные кошельки и т.п.) ограничены суммой 100 тыс. грн в месяц.

Как поясняет экономист Эрик Найман, такие ограничения введены в связи с тем, что по этим каналам осуществлялся значительный отток валюты из Украины по низкому курсу. Также теперь, скорее всего, будут ограничения в 100 тысяч грн при выводе средств в криптовалюты или на счета онлайн- брокеров.

Из позитивных изменений НБУ, была добавлена возможность без ограничений перечислять средства для оплаты обучения на счета учебных заведений за границей. Эта опция вошла в список исключений из запрета на трансграничные операции, к которому также относятся расходы, связанные со смертью граждан, лечением в медицинских учреждениях и транспортировкой больных.

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Что изменится для переселенцев за границей

Начнем с тех переселенцев, у кого были валютные счета в Украине с привязанными к ним платежными картами. Для этой категории граждан появилось одно послабление – теперь они могут снимать со счетов наличную валюту в сумме 100 тыс. грн в сутки, тогда как ранее лимит был на уровне 30 тыс. грн.

Для тех, у кого есть гривневая карта, сумма снятия средств через банкомат теперь составит 100 тыс. грн в месяц. До этого она ограничивалась лимитами банка. Причем у разных финучреждений этот лимит был разным.

Как сообщали нам переселенцы в Венгрии, "Райффайзен" ограничивал суммы снятия налички из банкомата эквивалентом 30 тыс. грн в день, "Приват" – устанавливал лимиты в 30 тыс. грн в день, а Альфа банк – 20 тыс. грн в день.

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То есть, в теории можно было снять валюты на сумму от 600 до 900 тысяч грн в месяц. Теперь же лимиты уменьшились в 6-9 раз.

То есть переселенцы не смогут быстро конвертировать свои гривневые средства на депозитах в наличную валюту страны, в которой они находятся.

Снимать или платить?

Еще один вопрос, который часто задают переселенцы: как выгодней платить за покупки – наличкой или по безналу. Понятно, что в некоторых случаях заплатить картой просто не получится – например, если продавец их не принимает. Поэтому какой-то запас наличности всегда нужно иметь в кошельке.

Но если есть выбор, то безналичные платежи все-таки выгоднее. Мы попросили переселенцев сравнить, какой курс транзакций получается при снятии денег в банкомате и при оплате картой в магазине.

"В один и тот же день я сняла деньги в банкомате и сделала оплату покупок в магазине. Когда я платила за покупки 14 954 форинтов, то с меня сняло 1347,58 грн, а при снятии в банкомате 150 тысяч форинтов с меня списали 13 652 грн", – рассказывает киевлянка Ксения, которая сейчас живет в Будапеште.

Несложно посчитать, что при оплате по безналу 1 тысяча форинтов обходится в 90,11 грн, а при снятии через банкомат – в 91,01 грн. То есть разница составляет минимум 1%. Скорее всего это происходит за счет комиссии банка, чьим банкоматом пользовался переселенец.

Другими словами, платить картой в магазинах выгоднее. Но если курс доллара в Украине пойдет вверх, то он автоматом потянет за собой остальные валюты. Поэтому снятые по более низкому курсу наличные могут впоследствии оказаться неплохим подспорьем для переселенцев за границей.

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