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Сухий закон не писаний? Де і за скільки українці купують алкоголь під час війни

Андрій Гаценко Андрій Гаценко Провідний редактор Гроші Сьогодні
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18 березня, 19:50
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У великих містах ціни на нелегальний міцний алкоголь зросли в кілька разів
Офіційно алкоголь у магазинах не продається
Офіційно алкоголь у магазинах не продається / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після запровадження у країні воєнного стану влада заборонила продаж міцного алкоголю. Винно-горілчані відділи в магазинах закриті, але громадяни знаходять, де взяти випивку з-під поли. Ціни на горілку зросли вдвічі.

"Сьогодні" дізналися, скільки коштує міцний алкоголь у різних регіонах і скільки втрачає держава через заборону його продажу.

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Дорожче, ніж у ресторані

Тепер дуже багато українців переїхало до західних регіонів. Офіційно алкоголь у магазинах не продається, але з-під поли купити міцний алкоголь можна. Ми розпитали знайомих, які нині живуть у різних містах, як оминають сухий закон у кожному регіоні.

"Люди купують самогон на ринку, а в кафе із чайників розливають горілку. Знайомі замовляли преміальний алкоголь поштою, все приїхало", – каже киянин Андрій, який мешкає у Рівному.

За його словами, деякі кияни, які залишили ключі знайомим, щоб ті приглядали за їхнім житлом на час від'їзду, дозволяють "патрошити" їхні алкогольні запаси у квартирах.

"У Луцьку є спиртзавод, тож тут взагалі дістати спирт або ліву горілку не проблема. Все ж таки свої, а місто невелике. Однак п'яних по місту не бачив", – каже киянин Дмитро.

У селах Івано-Франківської області теж придбати міцний алкоголь не проблема. На будь-якому ринку вам покажуть тих, хто продає алкоголь.

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"120 грн коштує літр вина, близько 160 грн просять за літр наливки, а найдорожчий самогон коштує близько 240 грн за літр. За такою ж ціною продають міцні настоянки. Причому маючи комунікаційні навички, можна домовитися, і тобі привозитимуть замовлення додому", – каже киянин Олексій.

А найдорожчий алкоголь із тих, що ми знайшли, продається у Львові. Там, за повідомленнями знайомих, півлітрова пляшка горілки продається за 300-400 грн, а півлітра найбюджетнішого віскі – за 600-700 грн. Ціни там стали як у ресторанах до війни.

З пивом ситуація суттєво відрізняється, залежно від регіону. У якихось областях місцева влада дозволила його продаж, а в якихось – ні.

Чи це вдарить по бюджету

Експерти кажуть, що від заборони продажу алкоголю страждають не лише громадяни, які потребують оковитої, а й бюджету країни. Адже податки надходять і від продажу легального алкоголю – акциз та ПДВ.

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"У поточному 2022 році, за умови війни в країні і, як наслідок, відпливу населення з України, падінню його доходів, надходження грошових коштів до бюджету від алкогольної продукції був би мінімальним. Заборону продажу алкоголю саму собою вважати потужною шкодою для економіки складно, тому що це не базова продукція споживчого кошика і без алкоголю людина може прожити", – говорить аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

Експерт каже, що це одна з позицій, за якими бюджет недоотримає кошти не лише через податки, але й через зупинку виробництва.

"Продаж алкогольної продукції – це ж не тільки продаж продукту. Це формування попиту для підприємств, а отже, наявність роботи. Зараз попиту не буде, тобто підприємства зупинять свою діяльність, людей відправлять у відпустку за свій рахунок (якщо хтось ще залишився в країні), і не буде ні споживання комунальних послуг, ні робочих місць, ні податкових відрахувань", – каже Максим Орищак.

Якщо ж говорити про прямі втрати бюджету від недоотримання податків, то арифметика така.

"Якщо брати приблизні дані, то акцизний податок з алкогольних напоїв, імпортованих та вироблених в Україні, становить близько 2% ВВП країни. В абсолютному виразі, з огляду на статистику минулих років, це близько 40 млрд гривень", – каже Максим Орищак.

Тобто за три тижні війни лише від акцизу до скарбниці не надійшло близько 2,3 млрд грн. Щоправда, найближчим часом українці, можливо, почнуть відмовлятися від дорогого алкоголю та переходити на "натуральний продукт".

"Думаю, що після завершення війни та відновлення економічної активності України попит на легальний дорогий алкоголь не буде високим", – резюмує Максим Орищак.

Раніше ми писали, як Українці продають квартири за "сірими" схемами. Про те, як правильно розпоряджатися грошима під час війни, читайте тут.

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Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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