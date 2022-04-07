Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 🔴 Бучанська різанина 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Нагадує 90-ті: як Росія власноруч знищує життя своїх громадян

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 квітня, 18:33
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Саме на початку 90-х в Росії почалися реформи, закривалися заводи та було масове безробіття
Такого передбачуваного рівня безробіття не було в Росії більше 10 років
Такого передбачуваного рівня безробіття не було в Росії більше 10 років / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через війну в Україні рівень безробіття в Росії за підсумками поточного року зросте більш ніж удвічі. Його показник перевищить 9% вперше за останні 10 років.

Таку долю РФ прогнозують аналітики Bloomberg в березневому опитуванні.

Реклама

Експерти пророкують, що замість класичних звільнень багато підприємств скорочуватимуть зарплати та переводитимуть працівників на неповний робочий день або відправлятимуть у неоплачувану відпустку. Наразі у зоні ризику перебуває близько 2 млн робочих місць. Поліпшення ситуації очікується лише у 2023 році.

"Це нагадує початок 90-х років, коли в Росії почалися реформи і закривалися заводи", — прокоментував доктор економічних наук Євген Гонтмахер.

Як зазначає агентство, ще наприкінці лютого безробіття в країні було близьким до мінімальних значень і склало трохи більше 3 млн.

Реклама

"В результаті зростання безробіття може бути поступовим, а пік нижче, ніж можна було б очікувати для економічного шоку такого масштабу", — говорять опитані агентством експерти.

Як зазначає агентство, кількість нових вакансій у березні скоротилася на 20% до лютого. Найбільше падіння припало на Москву та Санкт-Петербург.

Здорожчання продуктів у Росії

За перші три місяці 2022 року в Росії значно зріс індекс споживчих цін. Санкції західних країн не лише змушують ціни в РФ зростати, а й залишають росіян без деяких продуктів. З початку року з продовольчих товарів найбільше зросли ціни на:

Реклама
  • цукор на 53%;
  • сіль 18%;
  • маргарин 14%;
  • капусту 85%;
  • цибулю 63%;
  • моркву 53%.

Ціни в Росії зростають і не на продовольчі товари. Зокрема, на прокладки ціни зросли на 24%, на підгузки та пральний порошок на 20%, мило 17%. Ліки у середньому подорожчали на 15-20%.

Водночас є дані, що річна інфляція в Росії станом на 1 квітня прискорилася приблизно до 16,6%.

Раніше ми повідомляли про те, коли в Росії наступить дефолт, а також розповідали, чому у РФ виникли проблеми з продажем автомобілів американських, європейських та японських марок і на скільки там піднялись ціни.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Надійний тил
Допомогти Героям!
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Первинка
Що буде із квартирами після війни?
Наслідки для інвесторів
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Фінансовий фронт
Що буде з доларом?
Майбутнє гривні
Енергозалежність
Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
Кінець газової імперії РФ близько
Green energy
Зелена трансформація України
Опитування Gradus
Чи готовий бізнес платити зарплати
1
Ні, виплат не буде Ні, виплат не буде
2
Так, на 100% Так, на 100%
3
Так, але від 50 до 69% Так, але від 50 до 69%
4
Поки що важко сказати Поки що важко сказати
5
Тільки до 30% Тільки до 30%
6
Так, на 30-49% Так, на 30-49%
7
Від 70 до 99% Від 70 до 99%
8
Навіть більше ніж на 100% Навіть більше ніж на 100%
До чого готуватись працівникам

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Цінова політика
Пальне у квітні
Що буде на АЗС?
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
33,00
33,00
-
-
33,50
33,40
-
-
33,52
33,43
-
-
33,52
33,38
-
-
33,52
33,43
-
-
34,00
33,00
-
-
-
33,38
-
-
-
-
-
-
Удар по агресору
Світ карає Росію санкціями
Коли буде ефект?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти