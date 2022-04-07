Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 🔴 Бучанская резня 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Напоминает 90-е: как Россия собственноручно уничтожает жизнь своих граждан

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 апреля, 18:33
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Именно в начале 90-х в России начались реформы, закрывались заводы и была массовая безработица
Такого предполагаемого уровня безработицы не было в России больше 10 лет
Такого предполагаемого уровня безработицы не было в России больше 10 лет / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за войны в Украине уровень безработицы в России по итогам текущего года вырастет более чем в два раза. Его показатель превысит 9% впервые за последние 10 лет.

Такую судьбу РФ прогнозируют аналитики Bloomberg в мартовском опросе.

Реклама

Эксперты предсказывают, что вместо классических увольнений много предприятий будут сокращать зарплаты и переводить работников на неполный рабочий день или отправлять в неоплачиваемый отпуск. В настоящее время в зоне риска находится около 2 млн рабочих мест. Улучшение ситуации ожидается только в 2023 году.

"Это напоминает начало 90-х годов, когда в России начались реформы и закрывались заводы", — прокомментировал доктор экономических наук Евгений Гонтмахер.

Как отмечает агентство, еще в конце февраля безработица в стране была близка к минимальным значениям и составила чуть более 3 млн человек.

Реклама

"В результате роста безработицы может быть постепенным, а пик ниже, чем можно было бы ожидать для экономического шока такого масштаба", — говорят опрошенные агентством эксперты.

Как отмечает агентство, количество новых вакансий в марте сократилось на 20% к февралю. Наибольшее падение пришлось на Москву и Санкт-Петербург.

Удорожание продуктов в России

За первые три месяца 2022 г. в России значительно вырос индекс потребительских цен. Санкции западных стран не только вынуждают цены в РФ расти, но и оставляют россиян без некоторых продуктов. С начала года из продовольственных товаров больше выросли цены на:

Реклама
  • сахар на 53%;
  • соль 18%;
  • маргарин 14%;
  • капусту 85%;
  • лук 63%;
  • морковь 53%.

Цены в России растут и не на продовольственные товары. В частности, на прокладки цены выросли на 24%, подгузники и стиральный порошок на 20%, мыло 17%. Лекарство в среднем подорожало на 15-20%.

В то же время есть данные, что годовая инфляция в России по состоянию на 1 апреля ускорилось примерно до 16,6%.

Ранее мы сообщали о том, когда в России наступит дефолт, а также рассказывали, почему у РФ возникли проблемы с продажей автомобилей американских, европейских и японских марок, и насколько там поднялись цены.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Надежный тыл
Помочь Героям!
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Финансовый фронт
Что будет с долларом?
Будущее гривни
Энергозависимость
Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
Green energy
Зеленая трансформация Украины
Опрос Gradus
Готов ли бизнес платить зарплаты
1
Нет, выплат не будет Нет, выплат не будет
2
Да, на 100% Да, на 100%
3
Да, но от 50 до 69% Да, но от 50 до 69%
4
Пока трудно сказать Пока трудно сказать
5
Только до 30% Только до 30%
6
Да, на 30-49% Да, на 30-49%
7
От 70 до 99% От 70 до 99%
8
Даже больше чем на 100% Даже больше чем на 100%
К чему готовиться работникам

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Ценовая политика
Топливо в апреле
Что будет на АЗС?
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
33,00
33,00
-
-
33,50
33,40
-
-
33,52
33,43
-
-
33,52
33,38
-
-
33,52
33,43
-
-
34,00
33,00
-
-
-
33,38
-
-
-
-
-
-
Удар по агрессору
Мир наказывает Россию санкциями
Когда будет эффект?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять