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Надпись "не для продажи" не помогла: как россияне наплевали на свои законы

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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7 апреля, 12:12
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Российские магазины пошли против законодательства России, которое не разрешает продажу этих товаров
Продажа пайков вне закона
Продажа пайков вне закона / Фото: Коллаж: Сегодня, Телеграм Инсайдер UA

На полках российских магазинов появились сухпайки армии агрессора. Однако законом РФ их коммерческая реализация запрещена, о чем свидетельствует надпись на упаковке.

Соответствующие фото пользователи публиковали в социальных сетях.

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Так, одна из торговых точек в России выставила коробки с сухпайками в отделе продуктов питания.

Сухпайки
Сухпайки / Фото: Телеграм Инсайдер UA

Сухпайки
Сухпайки / Фото: Телеграм Инсайдер UA

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Стоит товар россиян 246 рублей (83,64 грн ориентировочно), а на самой упаковке указано "Не для продажи".

Коробки в основном заполнены хлебцами, кашами, овощными и мясными консервами, сушено-вяленой рыбой, пакетиками с фруктово-ягодными концентратами и повидлом, шоколадом. Также там есть по порции чая, кофе, сахара, соли и перца, растворимых сливок.

В сухпайки кроме продуктов могут входить таблетки для дезинфекции воды, спички, салфетки для рук, портативные разогреватели, пластмассовые столовые приборы.

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РФ искусственно поддерживает курс рубля

Экономика России переживает незаурядный спад, западные санкции буквально разрушают ее. Не обошло это и валюту агрессора: несмотря на то, что власти РФ искусственно поддерживают рубль, на черном рынке он уже фактически ничего не стоит, значительно обесценившись.

По информации чиновника министерства финансов США, российская экономика погружается в рецессию (замедление темпов роста) и инфляцию.

Россия поддерживает курс рубля различными способами, в частности:

  • предписывает экспортерам обменивать 80% своей валютной выручки в рубли;
  • запрещает российским брокерам продавать ценные бумаги;
  • запрещает резидентам России осуществлять банковские переводы за пределами России.

"Эти шаги искусственно побуждали спрос на рубль. Однако его покупательная способность подорвана резким ростом цен в России. А в последние недели появился черный рынок для обмена российской валюты на иностранную. И на нем рубль значительно обесценился", — отметили аналитики CNN.

Раньше мы рассказывали, как россияне торгуют нижним бельем с изображением Украины и спичками с украинской символикой втридорога.

Напомним, что из-за вторжения в Украину против России применили жесткие санкции. Это подвигло крупные компании выходить с российского рынка.

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PepsiCo PepsiCo
$810 млн
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