Не работают со спонсорами убийц – из России массово выходят крупные компании

Несколько крупных производителей приостановили работу с партнерами в России. В частности, немецкий Daimler Truck AG уже не сотрудничает с российским КамАЗом.
Об этом сообщила эстонская телерадиокомпания ERR.
Немцы решили не поддерживать дальше попавшего под санкции Евросоюза российского производителя грузовиков. Речь идет о совместном изготовлении транспорта и комплектующих на "ДК Рус" в Набережных Челнах.
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Известно, что КамАЗ много лет поставляет бронемашины для русской армии. Основным акционером компании является корпорация "Ростех", попавшая под санкции Великобритании.
Другие производители
Кроме того, об остановке производства и продаж на территории России объявила шведская компания Volvo. Производитель грузовиков владеет одним заводом в стране.
Британская нефтяная компания British Petroleum (BP) объявила о выходе из акционерного капитала "Роснефти". Гендиректор компании Бернард Луни также вышел из совета директоров последней.
Большая сеть ресторанов Ninja Sushi ушла из России. Как сообщили учредители, они создали бизнес в Украине, а затем распространились на соседнюю страну. Следовательно, не могут стоять в стороне, пока российская армия обстреливает жилые дома.
А от совместных проектов с "Газпромом" отказалась крупная нефтегазовая компания Shell. Она также планирует отказаться от участия в "Северном потоке-2".
По предварительной информации полностью вышли из рынка в России компании Apple Pay, Apple, Audi, Amazon, Adobe, Bolt, Boeing, Chevrolet, Cadillac, Coca Cola, Danone (вместе с дочерней "Простоквашино"), Dell, DHL, Ericsson, Ford, Jaguar, Jooble, KUNA, Lenovo, Mercedes, Nike, Nestle, OnlyFans, Porsche, Renault, Scania, Volkswagen.
Adidas отказался сотрудничать с российской сборной по футболу. Formula 1 отменила турнир в Сочи. UEFA отменила финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге и запретила клубам участвовать в матчах.
FIFA дисквалифицировала сборную России по чемпионату мира и запретила проводить на территории страны-агрессора любые международные матчи.
Международный олимпийский комитет отменил все соревнования. Parimatch отозвали франшизу.
Остановили поставки своих товаров и услуг в Россию компании HP, Harley Davidson, Intel, AMD, FedEx, Mastercard, Maersk, UPS. Ограничит экспорт в страну Carlsberg.
Британская BBC прекращает вещание в России. Instagram отслеживает и блокирует пропаганду России. К полному выходу из страны готовится LinkedIn.
Cannes Festival блокирует русские делегации. На Eurovision дисквалифицировали участника России. К блоку кинопроката подключились Sony, Paramount, Universal pictures, Warner Bros.
Приложение Cinema 4D просто перестало работать, а Disney отменило показ всех фильмов. Сервис Megogo удалил все российские фильмы, а Netflix – российские подписки и остановил производство российских сериалов. Pornhub запретил россиянам доступ к контенту.
Криптоплощадка Cex Io банит пользователей из России, аналогично сделал NFT, NHL. В Metro уволили 10 тысяч работников, у Toyota – 2,6 тысячи, у Mitsubishi – работников 141 сервисного центра.
Запрет на покупки в рублях ввела компания Nintendo, а Paysera и PayPal заблокировали все счета. Россияне не смогут рассчитаться и за товары Play Station.
В ближайшее время планируется остановить работу сервиса Dropbox среди российских пользователей. Частичный блок наложили Google Pay и Google Maps.
В России теперь невозможно воспользоваться услугами Spotify, зарегистрироваться в Twitter или TikTok. Платформа YouTube массово блокирует русские каналы и возможность монетизации. Отозвала лицензию Zoom. Полностью недоступен Samsung pay, а также Snapchat (в России и Белоруссии).
Компания Yandex не может воспользоваться акциями на бирже, а Visa заблокировала банки, на которые ранее наложили санкции. Webmoney запретила какие-либо транзакции в России.
Всех специалистов компании Exxon Mobil отзывают из России. Etsy блокирует балансы на всех российских счетах. General Motors приостановила экспорт.
К санкциям планирует присоединиться Microsoft Office. Аккредитовать российских делегатов отказались в Mobile World Congress.
В то же время детище Илона Маска, компания SpaceX предоставила Украине доступ к самому современному интернету Starlink.
Раньше мы рассказывали, что BMW решил остановить производство автомобилей в России из-за нападения на Украину.
В то же время Великобритания снова усиливает санкции против страны-агрессора.