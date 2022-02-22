Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⛔ Визнання "ЛДНР" Росією 🔴 Загострення в ООС 🤐 Фейки про Донбас 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Нацбанк "заливає" ринок доларом: що відбувається з гривнею на міжбанку

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 лютого, 12:25
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, що відбувається на торгах 22 лютого, та як Національний банк намагається виправити ситуацію
Що відбувається на міжбанку 22 лютого
Що відбувається на міжбанку 22 лютого / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українська гривня на міжбанку відкрила день зниженням, торги почалися зі значень 29,05/29,07 грн і в перші хвилини валюта ослабла до 29,10/29,13 грн.

Про це свідчать дані торгів на міжбанку за 22 лютого

Реклама

Керівник відділу аналітики ДК Forex Club Андрій Шевчишин розповідає, що на відкритті торгів у вівторок курс гривні знизився до 29,13 грн/дол., але поки не розширює свій рух.

Як розповідає Шевчишин, ринок перебуває під пресингом продавців, а Нацбанк активно "заливає" його доларом, щоб збити ажіотаж.

"І це йому вдається, оскільки гривня трохи відійшла від максимальних значень. Настрої на ринку переважно песимістичні", – каже експерт.

Реклама

На швидких покупках на відкритті позначаються ризики ескалації. На ринок та його учасників сильно впливають новини, які змінюються щогодини.

Аналітик стверджує, що нерезиденти продовжують активно виходити з гривні, а до розпродажів підключилися і локальні інвестори

Пригнічуючий вплив на гривню мають і зростаючі ціни на енергоносії.

Реклама

Вартість ф'ючерсів на газ у Європі на відкритті ринку підвищилася на 10%, перевищивши позначку 900 доларів за 1000 кубометрів, нафту – 98 доларів.

"Ймовірно, поки долар встановив максимум дня і подальший рух залежатиме виключно від новин, що надходять", – говорить Шевчишин.

Що буде з доларом найближчим часом?

Аналітик Roboforex Андрій Гойлов розповів, що 22 лютого Мінфін проведе аукціон з розміщення ОВДП.

Для того, щоб підвищити інтерес інвесторів, Кабмін змушений був пропонувати "короткі" бонди в іноземних валютах, зазначає експерт.

За його словами, цього тижня гривня щодо долара США торгуватиметься у ціновому каналі 28,05-28,45 грн/дол, проте лише у стабільній ситуації.

"Сьогодні" також писали, що буде з банками у разі широкомасштабної війни, і розповідали, куди краще інвестувати гроші.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Німеччина зупиняє сертифікацію "Північного потоку-2" через визнання Путіним "ЛДНР" Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Вартість квартир підскочить "до небес"? Як в Україні порушують права власників нерухомості Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький Ціни на пальне: скільки коштує бензин на популярних заправках в Україні Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Автор
Андрій Гаценко

Андрій Гаценко

Провідний редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

37717.28

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

2596.87

Litecoin (LTC)

104.8

Ripple (XRP)

0.71

Купити криптовалюту
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.34

Російський рубль (₽)

0.3738

Євро (€)

32.2

БІЗНЕС АУТ?
Податкова порка продовжується
Відчуй себе у шкірі бізнесмена
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Долар VS гривня
В якій валюті зберігають гроші українці
Заглянь під матрац
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сьогодні
22 лютого. Стів Ірвін. Рівно 60 років від дня народження австралійського натураліста і тележурналіста – мисливця за крокодилами...
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Скільки платитимемо за газ?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,45
33,95
33,00
18,07
34,50
34,00
33,00
18,01
34,58
33,58
32,80
19,01
36,49
36,09
35,38
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,49
36,29
35,50
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти