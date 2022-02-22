Нацбанк "заливає" ринок доларом: що відбувається з гривнею на міжбанку

Розповідаємо, що відбувається на торгах 22 лютого, та як Національний банк намагається виправити ситуацію

Що відбувається на міжбанку 22 лютого / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українська гривня на міжбанку відкрила день зниженням, торги почалися зі значень 29,05/29,07 грн і в перші хвилини валюта ослабла до 29,10/29,13 грн.

Про це свідчать дані торгів на міжбанку за 22 лютого

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Керівник відділу аналітики ДК Forex Club Андрій Шевчишин розповідає, що на відкритті торгів у вівторок курс гривні знизився до 29,13 грн/дол., але поки не розширює свій рух.

Як розповідає Шевчишин, ринок перебуває під пресингом продавців, а Нацбанк активно "заливає" його доларом, щоб збити ажіотаж.

"І це йому вдається, оскільки гривня трохи відійшла від максимальних значень. Настрої на ринку переважно песимістичні", – каже експерт.

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На швидких покупках на відкритті позначаються ризики ескалації. На ринок та його учасників сильно впливають новини, які змінюються щогодини.

Аналітик стверджує, що нерезиденти продовжують активно виходити з гривні, а до розпродажів підключилися і локальні інвестори

Пригнічуючий вплив на гривню мають і зростаючі ціни на енергоносії.

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Вартість ф'ючерсів на газ у Європі на відкритті ринку підвищилася на 10%, перевищивши позначку 900 доларів за 1000 кубометрів, нафту – 98 доларів.

"Ймовірно, поки долар встановив максимум дня і подальший рух залежатиме виключно від новин, що надходять", – говорить Шевчишин.

Що буде з доларом найближчим часом?

Аналітик Roboforex Андрій Гойлов розповів, що 22 лютого Мінфін проведе аукціон з розміщення ОВДП.

Для того, щоб підвищити інтерес інвесторів, Кабмін змушений був пропонувати "короткі" бонди в іноземних валютах, зазначає експерт.

За його словами, цього тижня гривня щодо долара США торгуватиметься у ціновому каналі 28,05-28,45 грн/дол, проте лише у стабільній ситуації.

"Сьогодні" також писали, що буде з банками у разі широкомасштабної війни, і розповідали, куди краще інвестувати гроші.