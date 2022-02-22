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Нацбанк "заливает" рынок долларом: что происходит с гривней на межбанке

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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22 февраля, 12:25
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Рассказываем, что происходит на торгах 22 февраля, и как Национальный банк пытается исправить ситуацию
Что происходит на межбанке 22 февраля
Что происходит на межбанке 22 февраля / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинская гривня на межбанке открыла день снижением, торги начались со значений 29,05/29,07 грн и в первые минуты валюта ослабла до 29,10/29,13 грн.

Об этом свидетельствуют данные торгов на межбанке за 22 февраля.

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Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин рассказывает, что на открытии торгов во вторник курс гривни снизился до 29,13 грн/долл, но пока не расширяет свое движение.

Как рассказывает Шевчишин, рынок находится под прессингом продавцов, а Нацбанк активно "заливает" его долларом, чтобы сбить ажиотаж.

"И это ему удается, поскольку гривня немного отошла от максимальных значений. Настроения на рынке в большей части пессимистические", – говорит эксперт.

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На стремительных покупках на открытии отражаются риски эскалации. На рынок и его участников сильно влияют ежечасно меняющиеся новости.

Аналитик утверждает, что нерезиденты продолжают активно выходить из гривни, а к распродажам подключились и локальные инвесторы.

Угнетающее влияние на гривню будут оказывать и растущие цены на энергоносители.

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Стоимость фьючерсов на газ в Европе на открытии рынка повысилась на 10%, превысив отметку 900 долларов за 1000 кубометров, нефть – 98 долларов.

"Вероятно, пока доллар установил максимум дня и дальнейшее движение будет зависеть исключительно от поступающих новостей", – говорит Шевчишин.

Что будет с долларом в ближайшее время?

Аналитик Roboforex Андрей Гойлов рассказал "Сегодня", что 22 февраля Минфин проведет аукцион по размещению ОВГЗ.

Для того, чтобы повысить интерес инвесторов, Кабмин был вынужден предлагать "короткие" бонды в иностранных валютах, отмечает эксперт.

По его словам, на этой неделе гривня по отношению к доллару США будет торговаться в ценовом канале 28,05-28,45 грн/долл, однако только в стабильной ситуации.

"Сегодня" также писали, что будет с банками в случае широкомасштабной войны, и рассказывали, куда лучше инвестировать свои деньги.

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