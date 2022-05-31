Міжнародна допомога українським переселенцям: як оформити виплати онлайн

Допомогу можуть надати такі організації:

На головній сторінці порталу "єДопомога" вибрати пункт " Виплати від міжнародних організацій " та вказати:

Останній крок — вказати номер рахунку у форматі IBAN. На нього і перерахують згодом гроші.

Всі дані в заявці, що верифікуються на основі державних реєстрів. Верифіковані заявки передаватимуть міжнародним організаціям, які прийматимуть рішення про виплати на основі пріоритетності вразливих категорій отримувачів та наявності коштів.

Українським переселенцям скасовують соцвиплати

Починаючи з травня грошову допомогу отримуватимуть лише ті переселенці, які проживають у зоні проведення бойових дій і не можуть повернутися назад у свої домівки. У звʼязку з цим саме цього місяця деяким внутрішньо переміщеним особам вже скасували виплати.

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"Дуже багато людей, які два місяці перебували в наших безпечних регіонах, повертаються додому, до роботи, за що ми їм дякуємо. Таким людям виплати будуть припинятися вже з травня", — повідомила Лазебна.

Вона зазначила, що виплати продовжать отримувати ті громадяни, у кого зруйновані або пошкоджені будинки.

Нагадаємо, що деяким українцям можуть виплатити від 200 до 800 тисяч гривень за те, що вони постраждали від воєнних дій під час виконання своїх службових обов'язків.

Також ми розповідали, чому у Польщі масово забирають в українців фінансову допомогу.