Деяким українським переселенцям скасують соцвиплати — хто не отримає більше ні копійки

Певній категорії переселенців вже скасували виплати у травні

Соцвиплати тепер отримуватимуть не всі переселенці / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Починаючи з травня грошову допомогу отримуватимуть лише ті переселенці, які проживають у зоні проведення бойових дій і не можуть повернутися назад у свої домівки. У звʼязку з цим саме цього місяця деяким внутрішньо переміщеним особам вже скасували виплати.

Про це розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі телемарафону.

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"Дуже багато людей, які два місяці перебували в наших безпечних регіонах, повертаються додому, до роботи, за що ми їм дякуємо. Таким людям виплати будуть припинятися вже з травня", — повідомила Лазебна.

Вона зазначила, що виплати продовжать отримувати ті громадяни, у кого зруйновані або пошкоджені будинки.

800 тис. грн для українців

Деяким українцям можуть виплатити від 200 до 800 тисяч гривень за те, що вони постраждали від воєнних дій під час виконання своїх службових обов'язків. Відповідно до законопроєкту №7353, на таку підтримку можуть розраховувати службовці, журналісти чи працівники об’єктів критичної інфраструктури, які отримали інвалідність:

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800 тис. грн у разі першої групи інвалідності;

500 тис. грн у разі другої групи інвалідності;

200 тис. грн у разі третьої групи інвалідності.

У разі загибелі працівника чи працівниці сума виплати рідним, якщо законопроєкт підтримають у Верховній Раді, становитиме 1 мільйон гривень. Виплати здійснюватимуть з бюджету та надходжень урядів іноземних країн, міжнародних організацій, донорів.

Раніше "Сьогодні" писали про те, що Болгарія запускає нову програму для українських біженців. Водночас в ООН лякають злиднями через війну в Україні.