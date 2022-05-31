Международная помощь украинским переселенцам: как оформить выплаты онлайн

Помощь могут оказать следующие организации:

На главной странице портала "єДопомога" выбрать пункт " Выплаты от международных организаций" и указать:

Последний шаг – указать номер счета в формате IBAN. На него и перечислят деньги.

Все данные в заявке верифицируются на основе государственных реестров. Верифицированные заявки будут передаваться международным организациям, которые будут принимать решения о выплатах на основе приоритетности уязвимых категорий получателей и наличия средств.

Украинским переселенцам отменяют соцвыплаты

Начиная с мая денежную помощь будут получать только те переселенцы, которые проживают в зоне проведения боевых действий и не могут вернуться обратно в свои дома. В связи с этим именно в мае некоторым внутренне перемещенным лицам уже отменили выплаты.

Реклама

"Очень много людей, которые два месяца находились в наших безопасных регионах, возвращаются домой, к работе, за что мы их благодарим. Таким людям выплаты будут прекращаться уже с мая", – сообщила Лазебная.

Она отметила, что выплаты продолжат получать те граждане, у которых разрушены или повреждены дома.

Напомним, что некоторым украинцам могут выплатить от 200 до 800 тысяч гривен за то, что они пострадали от военных действий при исполнении своих служебных обязанностей.

Также мы рассказывали, почему Польша массово забирает у украинцев финансовую помощь.