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Украинцы в ЕС получат помощь: "Дія" запустила новую услугу для переселенцев

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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27 мая, 11:58
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Рассказываем, какую помощь теперь могут получить украинские переселенцы дистанционно
Чем "Дія.Бізнес" поможет украинским переселенцам
Чем "Дія.Бізнес" поможет украинским переселенцам / Фото: Getty Images, Офис Президента Украины, Коллаж: Сегодня

В начале мая "Дія" открыла центр в Варшаве, в котором украинцы могут проконсультироваться по получению определенного статуса в Польше, проживанию там и открытию бизнеса. Теперь эта услуга расширяется.

Специалисты центров "Дія.Бізнес" по телефону будут консультировать по разным вопросам украинцев в 7 странах Европы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

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Что доступно и как пользоваться услугой

Как отмечают в ведомстве, вынужденные переселенцы часто не знают, где получить необходимую информацию о правилах и процедурах оформления собственного пребывания, регистрации бизнеса, трудоустройства и получения помощи. Поэтому "Дія.Бізнес" открыла виртуальный центр для консультаций по телефону.

Обратившись на горячую линию, украинцы могут получить консультацию по следующим вопросам:

  • лучших практик и правил ЕС по открытию и поддержке бизнеса (налогам, упрощенной регистрации бизнеса, ресурсам поддержки бизнеса);
  • трудоустройство, обучение и переподготовку, поиск сотрудников;
  • поиска жилья, офиса, детсада, школы;
  • юридический статус лиц, состоящих в странах ЕС;
  • выплат и информации о предоставлении поддержки вынужденно перемещенным лицам в странах ЕС;
  • профильных контактов волонтеров, организаций, фондов.

Горячая линия "Дія.Бізнес" работает с 08:00 до 20:00 (по киевскому времени). Звонить можно на следующие номера:

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  • из Украины – 080 033 31 83;
  • с территории стран ЕС – +48 22266 2275 (плата за звонки взимается в соответствии с тарифными условиями оператора).

"Сейчас во время пилотного проекта специалисты центров "Дія.Бізнес" будут консультировать украинцев в Польше, Болгарии, Чехии, Словакии, Словении, Литве и Германии. Запросы из других стран ЕС будут готовиться индивидуально. Центр также будет предоставлять соответствующие консультации внутренне перемещенным лицам в Украине", – отметили в Минцифре.

Украинцев в Европе ждут важные изменения

Ранее "Сегодня" писали, что новые правила для украинских переселенцев устанавливают Германия, Польша, Болгария, Швеция и Чехия.

Теперь вместо бесплатного проезда для украинцев введут льготный. К примеру, в Германии проездной на все виды городского транспорта и региональные поезда будет стоить 9 евро. В Чехии абонемент на все виды общественного транспорта будет стоить 7 евро.

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Кроме того, украинцы, переехавшие в Польшу из-за боевых действий, с 1 июня смогут получить бесплатные билеты для поездок по стране только на определенных маршрутах.

"Сегодня" также рассказывали, что украинское правительство работает над тем, чтобы уже летом наша страна присоединилась к роуминговому пространству и единой зоне платежей Евросоюза. Читайте, как это уменьшит расходы наших граждан.

Еще мы писали, какую услугу для украинцев продолжили в Латвии, и какие изменения предлагают в Германии, чтобы ускорить признание профквалификации украинцев.

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