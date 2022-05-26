Украинцев в Польше ждут изменения: о чем предупредила "Укрзализныця"

С 1 июня Польша вводит изменения для пассажиров из Украины, переехавших из-за войны

Что изменится для украинцев в Польше / Фото: Getty Images, Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

Украинцы, которые переехали в Польшу из-за боевых действий, с 1 июня смогут получить бесплатные билеты для поездок по стране только на определенных маршрутах.

О таких изменениях сообщила прессслужба "Укрзализныци".

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Какие маршруты польской железной дороги бесплатны

Как пояснили в "Укрзализныце", с первого дня лета пассажиры из Украины будут иметь возможность бесплатного проезда только на маршрутах из и в эти города:

Хелм;

Дорогуск;

Люблин;

Грубешев;

Перемышль;

Загуж;

Ярослав;

Жешув.

А другие правила железной дороги Польши для наших граждан не изменились. Бесплатно ездить в поездах 2-го класса TLK и IC могут украинцы, пересекшие границу после 24 февраля и принадлежащие к одной из этих групп:

дети до 18 лет;

женщины;

мужчины старше 60 лет;

мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью.

Как получить бесплатный билет

Сесть на поезд можно с помощью специального бесплатного билета. Его выдают, если человек имеет при себе один из этих документов:

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загранпаспорт гражданина Украины;

проездной документ от "Укрзализныци" на поезд в Польшу;

уведомление о присвоении номера PESEL вместе с любым другим документом, удостоверяющим личность.

Также документы, подтверждающие инвалидность, должны предъявлять люди с инвалидностью.

Украинцев в Европе ждут важные изменения

Ранее "Сегодня" писали, что новые правила для украинских переселенцев устанавливают Германия, Польша, Болгария, Швеция и Чехия.

Теперь вместо бесплатного проезда для украинцев введут льготный. К примеру, в Германии проездной на все виды городского транспорта и региональные поезда будет стоить 9 евро. В Чехии абонемент на все виды общественного транспорта будет стоить 7 евро.

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Кроме того, правила проезда для украинцев с 1 июня могут измениться и в тех странах, которые не заявляли о таких планах.

"Сегодня" рассказывали и о том, что украинское правительство работает над тем, чтобы уже летом наша страна присоединилась к роуминговому пространству и единой зоне платежей Евросоюза. Читайте, как это уменьшит расходы наших граждан.

Мы также писали о том, какуя услугу для украинцев продолжили в Латвии, и какие изменения предлагают в Германии, чтобы ускорить признание профквалификации украинцев.