Украинцев в Польше ждут изменения: о чем предупредила "Укрзализныця"

Украинцы, которые переехали в Польшу из-за боевых действий, с 1 июня смогут получить бесплатные билеты для поездок по стране только на определенных маршрутах.
О таких изменениях сообщила прессслужба "Укрзализныци".
Какие маршруты польской железной дороги бесплатны
Как пояснили в "Укрзализныце", с первого дня лета пассажиры из Украины будут иметь возможность бесплатного проезда только на маршрутах из и в эти города:
- Хелм;
- Дорогуск;
- Люблин;
- Грубешев;
- Перемышль;
- Загуж;
- Ярослав;
- Жешув.
А другие правила железной дороги Польши для наших граждан не изменились. Бесплатно ездить в поездах 2-го класса TLK и IC могут украинцы, пересекшие границу после 24 февраля и принадлежащие к одной из этих групп:
- дети до 18 лет;
- женщины;
- мужчины старше 60 лет;
- мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью.
Как получить бесплатный билет
Сесть на поезд можно с помощью специального бесплатного билета. Его выдают, если человек имеет при себе один из этих документов:
- загранпаспорт гражданина Украины;
- проездной документ от "Укрзализныци" на поезд в Польшу;
- уведомление о присвоении номера PESEL вместе с любым другим документом, удостоверяющим личность.
Также документы, подтверждающие инвалидность, должны предъявлять люди с инвалидностью.
Украинцев в Европе ждут важные изменения
Ранее "Сегодня" писали, что новые правила для украинских переселенцев устанавливают Германия, Польша, Болгария, Швеция и Чехия.
Теперь вместо бесплатного проезда для украинцев введут льготный. К примеру, в Германии проездной на все виды городского транспорта и региональные поезда будет стоить 9 евро. В Чехии абонемент на все виды общественного транспорта будет стоить 7 евро.
Кроме того, правила проезда для украинцев с 1 июня могут измениться и в тех странах, которые не заявляли о таких планах.
"Сегодня" рассказывали и о том, что украинское правительство работает над тем, чтобы уже летом наша страна присоединилась к роуминговому пространству и единой зоне платежей Евросоюза. Читайте, как это уменьшит расходы наших граждан.
Мы также писали о том, какуя услугу для украинцев продолжили в Латвии, и какие изменения предлагают в Германии, чтобы ускорить признание профквалификации украинцев.