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Платить не нужно: какую услугу для украинцев продлили в Латвии

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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23 мая, 09:00
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Рассказываем, какими услугами украинские граждане могут бесплатно пользоваться в Латвии
Операторы мобильной связи помогают беженцам
Операторы мобильной связи помогают беженцам / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Различные компании дают возможность украинцам за границей, выехавшим из-за боевых действий, пользоваться своими услугами бесплатно. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину так сделали латвийские операторы мобильной связи LMT и Tele2.

Теперь эту услугу продлили. Об этом передает портал Delfi.

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Сколько можно пользоваться бесплатной связью

Сначала возможность звонить по Латвии и за границу без платы дали украинцам на три месяца. Теперь эту услугу продлили еще на три месяца – до середины августа.

"Мы видим, что эта услуга жизненно необходима, поэтому в будущем мы продолжаем эту возможность, и все украинские беженцы в Латвии смогут бесплатно пользоваться услугами мобильной связи еще 90 дней" , – сообщают в компании LMT.

По-прежнему SIM-карты этого оператора можно получить в самоуправлениях Латвии, в украинском центре поддержки или в офисе благотворительной организации Ziedot.lv.

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В компании Tele2 отметили, что с 24 февраля для прибывших в Латвию украинцев выпустили 10 тыс. специальных SIM-карт. Поскольку боевые действия в Украине все еще продолжаются, возможность пользоваться услугами без платы за них продолжили.

Кроме того, в компании приводятся следующие данные: продолжительность звонков в Украину выросла примерно в 50 раз.

"Если к началу войны общая продолжительность звонков из Латвии в Украину составляла около 1 000 минут, или 16 часов в день, то сейчас она достигает 50 000 минут или 833 часа в день", – говорится в сообщении.

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Болгария запускает новую программу для украинских беженцев

"Сегодня" уже рассказывали, что болгарское правительство предложило утвердить новую программу для украинцев, согласно которой для размещения беженцев будут использовать государственные гостевые дома и заведения, зарегистрированные в Национальном туристическом реестре.

В частности, по новой программе предполагается тратить 15 левов (ориентировочно 240 грн) на человека в сутки за проживание и трехразовое питание.

Мы также писали, что в Германии предлагают определенные изменения, чтобы ускорить признание профквалификации украинцев. Это поможет нашим гражданам быстрее и легче устраиваться на работу, некоторые упрощения предлагаются и для школьников.

Читайте также о том, в каких неевропейских странах нашим гражданам платят больше всего, и как украинцам подать заявку на получение помощи от польского правительства.

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