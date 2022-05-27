Українці в ЄС отримають допомогу: "Дія" запустила нову послугу для переселенців

Розповідаємо, яку допомогу тепер можуть отримати українські переселенці дистанційно

Чим "Дія.Бізнес" допоможе українським переселенцям / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

На початку травня "Дія" відкрила центр у Варшаві, у якому українці можуть проконсультуватися щодо отримання певного статусу у Польщі, проживання там і відкриття бізнесу. Тепер ця послуга розширюється.

Фахівці центрів "Дія.Бізнес" телефоном консультуватимуть з різних питань українців у 7 країнах Європи. Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

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Що доступно, і як користуватись послугою

Як зазначають у відомстві, вимушені переселенці часто не знають, де отримати необхідну інформацію про правила й процедури оформлення власного перебування, реєстрації бізнесу, працевлаштування та отримання допомоги. Тому "Дія.Бізнес" відкрила віртуальний центр для консультацій телефоном.

Звернувшись на гарячу лінію, українці можуть отримати консультацію щодо таких питань:

найкращих практик і правил ЄС щодо відкриття та підтримки бізнесу (податків, спрощеної реєстрації бізнесу, ресурсів підтримки бізнесу);

працевлаштування, навчання та перепідготовки, пошуку співробітників;

пошуку житла, офісу, дитсадка, школи;

юридичного статусу осіб, які перебувають у країнах ЄС;

виплат та інформації щодо надання підтримки вимушено переміщеним особам у країнах ЄС;

профільних контактів волонтерів, організацій, фондів.

Гаряча лінія "Дія.Бізнес" працює з 08:00 до 20:00 (за київським часом). Дзвонити можна на такі номери:

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з України – 080 033 31 83;

з території країн ЄС – +48 22266 2275 (плата за дзвінки стягується відповідно до тарифних умов оператора).

"Наразі під час пілотного проєкту фахівці центрів "Дія.Бізнес" консультуватимуть українців у Польщі, Болгарії, Чехії, Словаччині, Словенії, Литві та Німеччині. Запити з інших країн ЄС будуть готуватись індивідуально. Центр також надаватиме відповідні консультації внутрішньо переміщеним особам в Україні", – зауважили в Мінцифри.

Українців у Європі чекають важливі зміни

Раніше "Сьогодні" писали, що нові правила для українських переселенців встановлюють Німеччина, Польща, Болгарія, Швеція та Чехія.

Тепер замість безкоштовного проїзду для українців запровадять пільговий. Наприклад, у Німеччині проїзний на всі види міського транспорту та регіональні поїзди коштуватиме 9 євро. У Чехії абонемент на всі види громадського транспорту коштуватиме 7 євро.

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Крім того, українці, які переїхали у Польщу через бойові дії, з 1 червня зможуть отримати безкоштовні квитки для поїздок країною лише на певних маршрутах.

"Сьогодні" також розповідали, що український уряд працює над тим, щоб уже влітку наша країна приєдналася до роумінгового простору та єдиної зони платежів Євросоюзу. Читайте, як це зменшить витрати наших громадян.

Ще ми писали, яку послугу для українців продовжили у Латвії, і які зміни пропонують у Німеччині, щоб прискорити визнання профкваліфікації українців.