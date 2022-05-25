У украинцев за границей уменьшатся расходы: что изменится совсем скоро

Рассказываем, к чему планирует присоединиться Украинское государство, чтобы упростить условия и уменьшить расходы украинцев в ЕС

Что изменится для украинцев в ЕС / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинское правительство работает над тем, чтобы уже летом наша страна присоединилась к роуминговому пространству и единой зоне платежей Евросоюза.

О том, как это поможет нашим гражданам в ЕС, на заседании Кабмина рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

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Что изменится для украинцев

Украина планирует присоединиться к роуминговому пространству ЕС. И те украинцы, которые вынуждены были покинуть страну из-за войны с РФ, смогут совершать звонки между ЕС и Украиной без дополнительной платы за это.

Кроме того, это позволит украинцам пользоваться мобильным интернетом по домашним, украинским тарифам.

Кроме роумингового пространства Украина уже летом планирует присоединиться к единой зоне платежей в европейской валюте SEPA.

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У каждого, кто имеет банковский счет в стране-участнице SEPA, есть уникальный номер – IBAN. Его можно использовать для всех видов транзакций. Владелец такого счета может без комиссий делать переводы любому другому владельцу счета, зарегистрированному в зоне SEPA.

То есть, украинцы после присоединения к единой зоне, также смогут без комиссий делать переводы в евро.

Шмигаль добавил, что в настоящее время в Украине внедряются европейские правила во всех секторах экономики и сферах общественных отношений, ведь основная геополитическая цель – вступление Украины в ЕС.

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Бесплатный роуминг в ЕС для украинцев

Ранее мы рассказывали, что 24 мобильных оператора ЕС и 3 украинских оператора подписали заявление о предоставлении бесплатного роуминга украинцам. Услуга распространяется на международные звонки в ЕС-Украину.

Его ввели в начале апреля сроком 3 месяца.

Также внутри стран мобильные операторы отдельно предоставляют свои услуги для украинцев бесплатно. К примеру, в Латвии две компании LMT и Tele2 еще на 3 месяца продлили возможность звонить по Латвии и за границу без платы за это.

Мы также писали, что в Германии предлагают определенные изменения, чтобы ускорить признание профквалификации украинцев. Это поможет нашим гражданам быстрее и легче устраиваться на работу, некоторые упрощения предлагаются и для школьников.

Читайте также, что такое национальный роуминг, и как к нему подключиться.