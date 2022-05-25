Деньги
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
💥 Дело Медведчука - Порошенко 🎬 Канны 2022 ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

У украинцев за границей уменьшатся расходы: что изменится совсем скоро

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 мая, 08:55
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, к чему планирует присоединиться Украинское государство, чтобы упростить условия и уменьшить расходы украинцев в ЕС
Что изменится для украинцев в ЕС
Что изменится для украинцев в ЕС / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинское правительство работает над тем, чтобы уже летом наша страна присоединилась к роуминговому пространству и единой зоне платежей Евросоюза.

О том, как это поможет нашим гражданам в ЕС, на заседании Кабмина рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Реклама

Что изменится для украинцев

Украина планирует присоединиться к роуминговому пространству ЕС. И те украинцы, которые вынуждены были покинуть страну из-за войны с РФ, смогут совершать звонки между ЕС и Украиной без дополнительной платы за это.

Кроме того, это позволит украинцам пользоваться мобильным интернетом по домашним, украинским тарифам.

Кроме роумингового пространства Украина уже летом планирует присоединиться к единой зоне платежей в европейской валюте SEPA.

Реклама

У каждого, кто имеет банковский счет в стране-участнице SEPA, есть уникальный номер – IBAN. Его можно использовать для всех видов транзакций. Владелец такого счета может без комиссий делать переводы любому другому владельцу счета, зарегистрированному в зоне SEPA.

То есть, украинцы после присоединения к единой зоне, также смогут без комиссий делать переводы в евро.

Шмигаль добавил, что в настоящее время в Украине внедряются европейские правила во всех секторах экономики и сферах общественных отношений, ведь основная геополитическая цель – вступление Украины в ЕС.

Реклама

Бесплатный роуминг в ЕС для украинцев

Ранее мы рассказывали, что 24 мобильных оператора ЕС и 3 украинских оператора подписали заявление о предоставлении бесплатного роуминга украинцам. Услуга распространяется на международные звонки в ЕС-Украину.

Его ввели в начале апреля сроком 3 месяца.

Также внутри стран мобильные операторы отдельно предоставляют свои услуги для украинцев бесплатно. К примеру, в Латвии две компании LMT и Tele2 еще на 3 месяца продлили возможность звонить по Латвии и за границу без платы за это.

Мы также писали, что в Германии предлагают определенные изменения, чтобы ускорить признание профквалификации украинцев. Это поможет нашим гражданам быстрее и легче устраиваться на работу, некоторые упрощения предлагаются и для школьников.

Читайте также, что такое национальный роуминг, и как к нему подключиться.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,18 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Грядущая продовольственная катастрофа
Новая обложка The Economist
Денежный вопрос
Что будет с ценами на бензин?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
49,00
48,90
56,00
34,00
50,50
50,00
55,00
38,36
50,50
50,00
55,00
38,40
51,99
50,99
56,99
38,97
51,99
50,99
56,99
40,88
52,00
50,00
57,00
-
52,00
-
58,00
42,99
52,00
51,00
57,00
39,97
52,00
51,00
57,00
39,00
-
48,99
54,99
40,24
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
Военные ОВГЗ — это разновидность облигаций. Мало чем отличаются от обычных бумаг. Приобретая их, вы поддерживаете ВСУ и нашу экономику в военное время, а приятным бонусом получаете до 11,5% годовых.
TOP-5 в Украине
Самые востребованные сферы
Транспорт и логистика

Транспорт и логистика

IТ и интернет

IТ и интернет

Строительство

Строительство

Рабочий персонал

Рабочий персонал

Продажи

Продажи

На какие профессии спрос
Анализ
Материальные потери экономики
1
Недвижимость Недвижимость
$32,6 млн
2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
6
Ценное движимое имущество Ценное движимое имущество
$2,77 млн
7
С/х объекты и лесное хозяйство С/х объекты и лесное хозяйство
$1 млн
Кто заплатит украинцам?
Цена вопроса
Сколько стоит квартира в Польше?
Ответ
Must Know
Штрафы для пешеходов и велосипедистов

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Валюта
Новые правила на валютном рынке
Что с долларом?
Цены
Что подорожало больше всего за год
1
Овощи Овощи
67,2%
2
Макаронные изделия Макаронные изделия
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукты Фрукты
23,5%
5
Рыба Рыба
22,1%
6
Хлеб Хлеб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сыр и творог Сыр и творог
18,8%
9
Мясо Мясо
15,3%
10
Подсолнечное масло Подсолнечное масло
14,7%
Знать больше
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29893.11

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1989.03

Litecoin (LTC)

70.18

Ripple (XRP)

0.41

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять