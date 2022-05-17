"Дія" открыла центр в Варшаве: какие услуги теперь доступны украинцам

Рассказываем, с чем теперь могут обратиться украинские вынужденные переселенцы в центр "Дія" в Польше

"Дія.Бізнес" теперь есть в Польше / Фото: Getty Images, Дія, Коллаж: Сегодня

Для украинцев за границей "Дія" запустила новую услугу, однако уже не онлайн. Украинцы могут обращаться за консультациями.

О запуске первого центра "Дія.Бізнес" за границей сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

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Что теперь доступно украинцам

В первую очередь, услугами в центре могут воспользоваться те, кто хочет открыть собственный бизнес.

"Во время российского вторжения Польша приняла более 3 млн вынужденных переселенцев из Украины. Потребность продолжать бизнес в соседней стране среди наших предпринимателей значительно возросла. Поэтому Минцифра открыла центр "Дія.Бізнес" в Варшаве", – говорится в сообщении.

В общем в новом центре можно получить следующие услуги:

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проконсультироваться по открытию бизнеса в Польше;

получить информацию о статусе беженца или других правовых основаниях пребывания на территории Польши;

выяснить детали о проживании и трудоустройстве в Польше.

Центр "Дія.Бізнес" расположен в Польше по такому адресу: Bagatela, 12. Посетить его можно по предварительной регистрации.

О походах в ЦНАП можно забыть

Ранее мы рассказывали, что на портале "Дія" запустили еще одну услугу для бизнесменов. Теперь можно внести изменения в фамилию, имя, отчество и местонахождение ФЛП онлайн.

Раньше для этого нужно было обращаться в городской совет, ЦНАП или нотариус, ждать в очереди и еще и заплатить за подачу заявки 250 гривен.

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На портале оформление услуги занимает несколько минут, а рассматривается электронная заявка в течение суток. Услуга осталась платной, но на портале она стоит 190 грн вместо 250.

Также "Сегодня" писали, как украинским переселенцам найти бесплатное жилье онлайн, и как принять участие в опросе при выборе новой марки от Укрпочты.