Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Україна в ЄС 🚢 Що відбувається на Зміїному 🚨 Під обстрілами Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Мрія нумізмата: чим здивував британський Королівський монетний двір (фото)

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 червня, 17:04
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Британці випустили кілька пам’ятних монет з особливим дизайном, який здивує колекціонерів
Розповідаємо про новинку від британського Королівського монетного двору
Розповідаємо про новинку від британського Королівського монетного двору / Фото: Колаж: Сьогодні

21 червня принц Вільям, герцог Кембриджський святкує день народження. Другому кандидату в черзі на британський престол виповнилося 40 років.

Як повідомив Королівський монетний двір Великої Британії, з нагоди ювілею підготували пам’ятні монети з портретом іменинника.

Реклама

На реверсі зображений портрет принца Вільяма, число 40 та його ініціал – літера W з короною над нею.

Срібна ювілейна монета Королівського монетного двору
Срібна ювілейна монета Королівського монетного двору / Фото: скріншот

На аверсі можна побачити портрет Її Величності королеви Єлизавети II та відповідний напис.

Реклама

Аверс ювілейної монети
Аверс ювілейної монети / Фото: скріншот

На реверсі монети розміщений напис: "Його Королівська Величність, герцог Кембриджський".

Особливості продажу

Ювілейні монети доступні в двох варіаціях – срібна номіналом 5 фунтів стерлінгів (182 грн) та золота номіналом 200 фунтів (7,2 тис. грн) з аналогічним дизайном, але в обмежених кількостях. Поціновувачі зможуть купити й святковий набір із нової золотої монети та соверена 1982 року, який випустили в рік народження герцога.

Реклама

Золота ювілейна монета Королівського монетного двору
Золота ювілейна монета Королівського монетного двору / Фото: скріншот

Вартість подарункових наборів стартує від 13 фунтів стерлінгів (472 грн) за одну срібну монету та сягає 1300 фунтів (47,1 тис. грн) за золоту монету й соверен.

Набір пам'ятних монет
Набір пам'ятних монет / Фото: скріншот

Над гравіюванням портрета принца працював Томас Догерті. Він зазначив, що ювілейна монета має дизайн, що забезпечує баланс між енергією принца як молодого батька та його королівським статусом.

Гравер Томас Догерті з монетою до ювілею принца Вільяма
Гравер Томас Догерті з монетою до ювілею принца Вільяма / Фото: скріншот

Унікальна монета ще й тим, що це перший офіційний дизайн, на якому тільки принц Вільям. До цього Королівський монетний двір карбував монети, де зображена молода пара принц Вільям та Кейт Міддлтон.

Ексклюзив від Ватикану

На початку червня, на 100-й день війни в Україні, Ватикан випустив тематичну ексклюзивну срібну монету. Всі отримані від її продажу гроші скерують на підтримку українців.

За словами посла України у Ватикані Андрія Юраша, це справжній жест на підтримку країни, що постраждала від вторгнення Росії. Монета вагою 23 грами та вартістю 50 євро за штуку.

"Сьогодні" раніше писали, що у США з’явилися срібні інвестиційні монети номіналом 1 долар з українською символікою, а також розповідали про американські пам’ятні монети з портретом президента України Володимира Зеленського.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Бізнес News
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,80 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Грошове питання
Що буде із курсом долара?
Дізнатися
Куди вкласти гроші?
Всі до банку!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,90
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
42,63
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
57,99
43,04
-
50,00
55,00
41,95
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Просвіщайся
Мова грошей
SWIFT – це міжнародна система платежів. До неї підключені практично всі банки та фінансові компанії світу. За SWIFT-реквізитами можна поповнити картку з будь-якої країни.
Ринок праці під час війни
Абетка для тих, хто шукає роботу
Отримати поради від А до Я
Аналіз
Матеріальні втрати економіки (млн $)
1
Житлові будинки Житлові будинки
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активи підприємств Активи підприємств
11 499
4
Цивільні аеропорти Цивільні аеропорти
6 817
5
Залізнична інфраструктура Залізнична інфраструктура
2 672
6
Мости Мости
1 692
7
Навчальні заклади Навчальні заклади
1 621
8
Заклади охорони здоров'‎я Заклади охорони здоров'‎я
1 147
9
Земельний фонд Земельний фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все про збитки
Без досвіду роботи
Кому платять від 20 тис. грн
Викладач акторської майстерності

Викладач акторської майстерності

Ріелтор

Ріелтор

Водій таксі

Водій таксі

Менеджер по роботі з клієнтами

Менеджер по роботі з клієнтами

Керівник транспортного відділу

Керівник транспортного відділу

Актуальні пропозиції 🔥
Must Know
Штрафи для водіїв під час війни

Керування авто в стані сп’яніння – від 17 тис. грн

Керування авто в стані сп’яніння – від 17 тис. грн

Відсутність страхового поліса – від 425 грн

Відсутність страхового поліса – від 425 грн

Порушення габаритно-вагових норм – від 8500 грн

Порушення габаритно-вагових норм – від 8500 грн

Використання “заглушок” – 510 грн

Використання “заглушок” – 510 грн

Не ввімкнена аварійка – 425 грн

Не ввімкнена аварійка – 425 грн
Вибір українців
Які авто привозять з закордону
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Більше про вживані авто
Ціна питання
Скільки коштує розмитнення авто?
Відповідь
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

21407.29

Dogecoin (DOGE)

0.07

Ethereum (ETH)

1167.74

Litecoin (LTC)

54.12

Ripple (XRP)

0.33

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти