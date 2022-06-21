Мрія нумізмата: чим здивував британський Королівський монетний двір (фото)

Британці випустили кілька пам’ятних монет з особливим дизайном, який здивує колекціонерів

Розповідаємо про новинку від британського Королівського монетного двору / Фото: Колаж: Сьогодні

21 червня принц Вільям, герцог Кембриджський святкує день народження. Другому кандидату в черзі на британський престол виповнилося 40 років.

Як повідомив Королівський монетний двір Великої Британії, з нагоди ювілею підготували пам’ятні монети з портретом іменинника.

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На реверсі зображений портрет принца Вільяма, число 40 та його ініціал – літера W з короною над нею.

Срібна ювілейна монета Королівського монетного двору / Фото: скріншот

На аверсі можна побачити портрет Її Величності королеви Єлизавети II та відповідний напис.

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Аверс ювілейної монети / Фото: скріншот

На реверсі монети розміщений напис: "Його Королівська Величність, герцог Кембриджський".

Особливості продажу

Ювілейні монети доступні в двох варіаціях – срібна номіналом 5 фунтів стерлінгів (182 грн) та золота номіналом 200 фунтів (7,2 тис. грн) з аналогічним дизайном, але в обмежених кількостях. Поціновувачі зможуть купити й святковий набір із нової золотої монети та соверена 1982 року, який випустили в рік народження герцога.

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Золота ювілейна монета Королівського монетного двору / Фото: скріншот

Вартість подарункових наборів стартує від 13 фунтів стерлінгів (472 грн) за одну срібну монету та сягає 1300 фунтів (47,1 тис. грн) за золоту монету й соверен.

Набір пам'ятних монет / Фото: скріншот

Над гравіюванням портрета принца працював Томас Догерті. Він зазначив, що ювілейна монета має дизайн, що забезпечує баланс між енергією принца як молодого батька та його королівським статусом.

Гравер Томас Догерті з монетою до ювілею принца Вільяма / Фото: скріншот

Унікальна монета ще й тим, що це перший офіційний дизайн, на якому тільки принц Вільям. До цього Королівський монетний двір карбував монети, де зображена молода пара принц Вільям та Кейт Міддлтон.

Ексклюзив від Ватикану

На початку червня, на 100-й день війни в Україні, Ватикан випустив тематичну ексклюзивну срібну монету. Всі отримані від її продажу гроші скерують на підтримку українців.

За словами посла України у Ватикані Андрія Юраша, це справжній жест на підтримку країни, що постраждала від вторгнення Росії. Монета вагою 23 грами та вартістю 50 євро за штуку.

"Сьогодні" раніше писали, що у США з’явилися срібні інвестиційні монети номіналом 1 долар з українською символікою, а також розповідали про американські пам’ятні монети з портретом президента України Володимира Зеленського.