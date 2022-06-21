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Мечта нумизмата: чем удивил британский Королевский монетный двор (фото)

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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21 июня, 17:04
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Британцы выпустили несколько памятных монет с особым дизайном, который удивит коллекционеров
Рассказываем о новинке от британского Королевского монетного двора
Рассказываем о новинке от британского Королевского монетного двора / Фото: Коллаж: Сегодня

21 июня принц Уильям, герцог Кембриджский празднует день рождения. Второму кандидату в очереди на британский престол исполнилось 40 лет.

Как сообщил Королевский монетный двор Великобритании, по случаю юбилея подготовили памятные монеты с портретом именинника.

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На реверсе изображен портрет принца Уильяма, число 40 и его инициал – буква W с короной над ней.

Серебряная юбилейная монета Королевского монетного двора
Серебряная юбилейная монета Королевского монетного двора / Фото: скриншот

На аверсе можно увидеть портрет Ее Величества королевы Елизаветы II и соответствующую надпись.

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Аверс юбилейной монеты
Аверс юбилейной монеты / Фото: скриншот

На гурте монеты размещена надпись: "Его Королевское Величество, герцог Кембриджский".

Особенности продаж

Юбилейные монеты доступны в двух вариациях – серебряная номиналом 5 фунтов стерлингов (182 грн) и золотая номиналом 200 фунтов (7,2 тыс. грн) с аналогичным дизайном, но в ограниченных количествах. Ценители смогут купить и праздничный набор из новой золотой монеты и соверена 1982 года, выпущенного в год рождения герцога.

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Золотая юбилейная монета Королевского монетного двора
Золотая юбилейная монета Королевского монетного двора / Фото: скриншот

Стоимость подарочных наборов стартует от 13 фунтов стерлингов (472 грн) за одну серебряную монету и достигает 1300 фунтов (47,1 тыс. грн) за золотую монету и соверен.

Набор памятных монет
Набор памятных монет / Фото: скриншот

Над гравировкой портрета принца работал Томас Догерти. Он отметил, что юбилейная монета имеет дизайн, обеспечивающий баланс между энергией принца как молодого отца и его королевским статусом.

Гравер Томас Догерти с монетой к юбилею принца Уильяма
Гравер Томас Догерти с монетой к юбилею принца Уильяма / Фото: скриншот

Уникальная монета еще и тем, что это первый официальный дизайн, на котором только принц Уильям. До этого Королевский монетный двор отчеканил монеты, где изображена молодая пара принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Принц Уильям и его портрет на памятной монете
Принц Уильям и его портрет на памятной монете / Фото: скриншот

Эксклюзив от Ватикана

В начале июня, на 100-й день войны в Украине, Ватикан выпустил тематическую эксклюзивную серебряную монету. Все полученные от продажи деньги направят в поддержку украинцев.

По словам посла Украины в Ватикане Андрея Юраша, это настоящий жест в поддержку пострадавшей от вторжения России страны. Монета весит 23 грамма и продается по 50 евро за штуку.

"Сегодня" ранее писали, что в США появились серебряные инвестиционные монеты номиналом 1 доллар с украинской символикой, а также рассказывали об американских памятных монетах с портретом президента Украины Владимира Зеленского.

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