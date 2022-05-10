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США випустили ексклюзивний долар для України: як виглядає монетав

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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10 травня, 14:26
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На реверсах обох монет зображено жінку, яка втілює образ Свободи
Ексклюзивні монети, присвячені Україні, з'являться у США
Ексклюзивні монети, присвячені Україні, з'являться у США / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Сполучених Штахах Америки з'явилися срібні інвестиційні монети (номіналом 1 долар) з українською символікою, за мотивами ескізів американського скульптора Адольфа Олександра Вайнмана "Свобода, яка йде".

Про це повідомляється на сторінці музею грошей Національного банку України у соціальній мережі Facebook.

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На реверсах обох монет зображено жінку, що уособлює образ Свободи. Цікаво, що спочатку цей дизайн втілили для розмінної монети США номіналом 50 центів, яка була в обігу між 1916-1947 роками.

Зображення монет
Зображення монет
Зображення монет
Зображення монет
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У дизайні інвестиційних монет 2022 року відображено безліч українських національних символів. Так, на реверсі першої монети навколо жінки у квітковому вінку майорить синьо-жовтий прапор.

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На реверсі другої Свобода одягнена у кольори українського прапора і крокує по полю з соняшниками. Крім того, із соняшників складається вінок жінки, а букет із цих же квітів вона тримає в руках.

Також на аверсі монет зображений американський орел. Одна монета набула різнокольорового дизайну, а інша – з класичним зображенням.

"Слава Україні" на естонських монетах

В Естонії до кінця року з'являться спеціально розроблені монети номіналом 2 євро за підписом "Слава Україні". Дизайн цих монет створила українка.

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Підготовка до випуску монети розпочалася ще у квітні. Спеціально розроблений дизайн 2 євро має бути схвалений Європейською комісією та країнами ЄС

Раніше "Сегодня" розповідали, що у США випустили монети із зображенням Зеленського. Про те, яким чином підтримку Україні висловила Чехія, читайте у нашому матеріалі.

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