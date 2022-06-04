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Жест підтримки: Ватикан випустив ексклюзивну монету, присвячену Україні

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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4 червня, 14:04
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Весь прибуток з продажу монети піде на допомогу Україні
Ватикан випустив монету покриту сріблом
Ватикан випустив монету покриту сріблом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, Facebook: For All

Ватикан на 100-й день війни випустив ексклюзивну срібну монету, присвячену Україні. Всі гроші, отримані з її продажу, підуть на допомогу Україні.

Про це повідомив посол України у Ватикані Андрій Юраш у Facebook.

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"Це не просто символ, це справжній жест на підтримку України: на 100-й день вторгнення Росії в Україну Ватиканський офіс філателії та нумізматики випустив спеціальну срібну монету (23 гр.), присвячену Україні", — сказав він.

Юраш додав, що прибуток від продажу монети (вартістю 50 євро кожна) буде використаний для допомоги Україні.

Вигляд монети
Вигляд монети / Фото: скріншот

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Ексклюзивний долар від США

У Сполучених Штатах Америки з'явилися срібні інвестиційні монети (номіналом 1 долар) з українською символікою, за мотивами ескізів американського скульптора Адольфа Александера Вайнмана "Свобода, яка йде".

На реверсах обох монет зображено жінку, що уособлює образ Свободи. Цікаво, що спочатку цей дизайн втілили для розмінної монети США номіналом 50 центів, яка була в обігу в 1916-1947 роках.

Нагадаємо, в Естонії до кінця року з'являться спеціально розроблені монети номіналом 2 євро з підписом "Слава Україні". Дизайн цих монет створила українка.

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Раніше "Сьогодні" розповідали, що у США випустили монети з зображенням Зеленського.

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