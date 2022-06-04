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Жест поддержки: Ватикан выпустил эксклюзивную монету, посвященную Украине

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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4 июня, 14:04
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Вся прибыль от продажи монеты пойдет на помощь Украине
Ватикан выпустил монету покрытую серебром
Ватикан выпустил монету покрытую серебром / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, Facebook: For All

Ватикан на 100-й день войны выпустил эксклюзивную серебряную монету, посвященную Украине. Все деньги, полученные от ее продажи, пойдут на помощь Украине.

Об этом сообщил посол Украины в Ватикане Андрей Юраш в Facebook.

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"Это не просто символ, это настоящий жест в поддержку Украины: на 100-й день вторжения России в Украину Ватиканский офис филателии и нумизматики выпустил специальную серебряную монету (23 гр.), посвященную Украине", – сказал он.

Юраш добавил, что прибыль от продажи монеты (стоимостью 50 евро каждая) будет использована для помощи Украине.

Вид монеты
Вид монеты / Фото: скриншот

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Эксклюзивный доллар от США

В Соединенных Штатах Америки появились серебряные инвестиционные монеты (номиналом 1 доллар ) с украинской символикой по эскизам американского скульптора Адольфа Александра Вайнмана "Свобода, которая идет".

На реверсах обеих монет изображена женщина, олицетворяющая образ Свободы. Интересно, что изначально этот дизайн воплотили для разменной монеты США номиналом 50 центов, которая была в обиходе в 1916-1947 годах.

Напомним, в Эстонии до конца года появятся специально разработанные монеты номиналом в 2 евро с подписью "Слава Украине". Дизайн этих монет создала украинка.

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Ранее "Сегодня" рассказывали, что в США выпустили монеты с изображением Зеленского.

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