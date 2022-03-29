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Курс валют в Україні: що відбувається з євро та злотим

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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29 березня, 09:53
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Розповідаємо, що відбувається із офіційним курсом валют в Україні 29 березня
Курс євро та злотого знову опустився
Курс євро та злотого знову опустився / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Національний банк України розрахував новий курс євро та злотого на вівторок, 29 березня.

Про це свідчать дані офіційного сайту НБУ.

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Отже. 29 березня курс євро становить 32,07 грн, що на 12 копійок менше, ніж 28 числа. Курс злотого також знизився (на 1 копійку) та склав 6,8 грн.

Нагадаємо, що курс долара в Україні залишається замороженим Нацбанком, як і торги на Міжбанку. Це сталося одразу після нападу РФ на Україну, 24 лютого.

Що відбувається із доларом на чорному ринку?

Після початку війни в Україні активізувався так званий чорний ринок, де спекулянти напівлегально продають готівкову валюту.

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Курс на ньому, на диво, не перевищує 32-34 грн за долар, що не дуже відрізняється від зафіксованого НБУ – 29,25 грн.

Такий відносно невисокий, враховуючи обставини, що склалися, курс обумовлений такими причинами:

  • банківська система має значний запас фінансової міцності;
  • у населення немає особливої потреби йти за доларом на чорний ринок, оскільки тим, хто виїхав за кордон, зручніше користуватися карткою, а решті цілком вистачає офіційної банківської системи;
  • НБУ зараз має набагато більше можливостей, щоб перекрити відтік капіталу за кордон.

Однак усі експерти одноголосно не рекомендують купувати валюту на чорному ринку, оскільки спекулянти можуть продати вам долар за настільки завищеним курсом, що заробити на зворотній конвертації у вас не вийде.

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"Сьогодні" також писали, що відбувається з курсом рубля у Росії і розповідали, який курс долара в банках.

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Цитата дня

Наша мета – жодної копійки до бюджету країни-агресора. Вже багато компаній підтримали Україну та йдуть з російського ринку. І я впевнений: ті, хто ще сумнівається, мають зробити правильний вибір. Не можна підтримувати військові злочини, неприпустимо торгувати з військовими злочинцями та заробляти на вбивствах мирних людей.

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