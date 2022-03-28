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Курс долара в ПриватБанку, Ощадбанку та Monobank: де найвигідніше обміняти валюту

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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28 березня, 18:16
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Розповідаємо, який курс долара встановили українські банки і як він відрізняється від курсу НБУ
Скільки коштує валюта в українських банках
Скільки коштує валюта в українських банках / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час воєнного стану, що діє по всій території України з 24 лютого, офіційний курс долара від НБУ зафіксовано на рівні 29,25 грн. Однак українські банки встановлюють свій курс.

"Сьогодні" розкажуть, яка вартість валюти у провідних банках країни.

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Нагадаємо, що зафіксований НБУ курс долара становить 29,25 грн, а євро – 33,17 грн.

Згідно з інформацією онлайн-банкінгів, курс долара (станом на 28 березня) в банку:

  • ПриватБанк – 29,25/29,58 грн;
  • Ощадбанк – 29,25/29,70 грн;
  • Monobank – 29,26/29,99 грн.

Курс євро в банку:

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  • ПриватБанк – 32,13/32,68 грн;
  • Ощадбанк – 32,19/32,67 грн;
  • Monobank – 32,18/33,01 грн.

Курс долара в обмінниках України

В Києві середня вартість купівлі валюти — 32,20 грн, продажу — 33 грн, у Львові — 32,45/32,56 грн відповідно, у Харкові — 32,30/32,80 грн, в Одесі — 32,80/33,40 грн.

Банки в Україні змінюють правила

Незабаром в Україні зміняться правила роботи Фонду гарантування вкладів. Суму відшкодувань на час війни збільшать до 100%.

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Раніше максимальна сума гарантування вкладу становила 200 тис. грн, а якщо громадянин мав на депозиті більше грошей, вони просто зникали. Однак згідно з нововведеннями українці зможуть під час війни повернути всі свої гроші, якщо їхній банк раптом збанкрутує.

Остаточною ж метою уряду на цей рік є підвищення суми гарантування вкладів до 600 тис. грн, яке вже призначили на 1 січня 2023 року.

Нагадаємо, що на час дії в Україні воєнного стану та в 30-денний термін після його припинення або скасування споживач не нестиме відповідальності перед кредитором у разі прострочення виконання зобов'язань за споживчим кредитом.

Раніше ми розповідали, кому в Україні дозволили брати кредити без відсотків.

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Цитата дня

Наша мета – жодної копійки до бюджету країни-агресора. Вже багато компаній підтримали Україну та йдуть з російського ринку. І я впевнений: ті, хто ще сумнівається, мають зробити правильний вибір. Не можна підтримувати військові злочини, неприпустимо торгувати з військовими злочинцями та заробляти на вбивствах мирних людей.

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